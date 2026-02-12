Cáceres acoge cine internacional, formación médica especializada e intercambio de idiomas este 12 y 13 de febrero

Planes destacados en la ciudad.

'Father Mother Sister Brother', la nueva película de Jim Jarmusch, se proyecta este jueves en Cáceres

Este jueves 12 de febrero, el ciclo 'Foco Festivales' trae a Cáceres la proyección de Father Mother Sister Brother (2025), la nueva película escrita y dirigida por Jim Jarmusch. La sesión tendrá lugar a las 19.30 horas. Con una duración de 110 minutos y no recomendada para menores de 12 años, la cinta se proyectará en versión original en inglés y otros idiomas, con subtítulos en castellano.

La película es una obra íntima y reflexiva dividida en tres actos que exploran los vínculos familiares y las heridas que el paso del tiempo no siempre logra cerrar. La historia sigue el reencuentro de varios miembros de una misma familia: hermanos adultos que, tras años de distancia, vuelven a enfrentarse a viejas tensiones y a la compleja relación con unos padres emocionalmente distantes. Cada parte se desarrolla en un país distinto: Father, en Estados Unidos, Mother, en Dublín, y Sister Brother, en París.

El reparto coral reúne a intérpretes como Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling y Cate Blanchett, en un relato que combina sensibilidad, ironía y la inconfundible mirada de Jarmusch. La película ha sido reconocida con el León de Oro a Mejor Película en el Festival de Venecia 2025, además de recibir nominaciones en los Premios Gotham y en la Asociación Nacional de Críticos Norteamericanos.

Curso Práctico de Ecografía Digestiva

El XV Curso Práctico de Ecografía Digestiva, Punción y Drenaje Percutáneo se celebra los días 12 y 13 de febrero, con un programa que combina formación teórica y entrenamiento práctico en técnicas de intervencionismo ecográfico.

La primera jornada, el jueves 12, se desarrolla de 9.00 a 17.30 horas. Tras la entrega de documentación y la inauguración oficial, el curso arranca con una sesión teórica centrada en los aspectos generales del intervencionismo ecográfico digestivo diagnóstico, la biopsia hepática y las indicaciones del intervencionismo percutáneo en patología abdominal y técnicas de drenaje. Después de la pausa para el café, los asistentes participan en una sesión práctica en simulador exvivo sobre biopsia y punción aspiración con aguja fina. La programación de la tarde incluye nuevas ponencias sobre diagnóstico ecográfico de lesiones focales hepáticas y trucos en ecografía intervencionista, seguidas de otra sesión práctica en simulador. La jornada concluye a las 17:30 horas.

El viernes 13 de febrero, el curso continúa de 9.00 a 14.00 horas con una sesión teórica dedicada a la ablación percutánea del hepatocarcinoma y a la ecografía intestinal en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Posteriormente, los participantes realizan prácticas en modelo experimental, trabajando técnicas como la biopsia hepática, la PAAF y el drenaje percutáneo. El curso finalizará a las 14:00 horas con el acto de clausura.

Mastropiero acoge una nueva sesión de Hablemus, el curso de intercambio de idiomas

El espacio Mastropiero acoge este jueves, 12 de febrero, de 20.00 a 22.00 horas, una nueva sesión de Hablemus, un curso de intercambio de idiomas que reúne a personas interesadas en practicar distintas lenguas en un ambiente dinámico y participativo.

La iniciativa propone un formato de conversación abierta en el que los asistentes pueden mejorar su fluidez, ampliar vocabulario y ganar confianza al comunicarse en otros idiomas. Más allá del aprendizaje formal, Hablemus apuesta por el intercambio cultural como herramienta de enriquecimiento personal y social. En un contexto cada vez más globalizado, el conocimiento de idiomas se ha convertido en una competencia clave, no solo en el ámbito académico y profesional, sino también para fomentar la comprensión intercultural y ampliar horizontes. Actividades como esta permiten practicar de forma natural y cercana, reforzando habilidades comunicativas esenciales en el mundo actual.