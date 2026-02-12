Cáceres activará de inmediato las expropiaciones para ampliar el polígono de Capellanías pese a discrepancias con propietarios

El Ayuntamiento de Cáceres iniciará “de manera inmediata” el expediente de expropiación de los terrenos necesarios para ampliar el polígono industrial de Capellanías en cuanto quede aprobada definitivamente la modificación del Plan General Municipal (PGM), ya adelantada por el Periódico Extremadura, en ese ámbito. Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, quien ha vinculado directamente el inicio del procedimiento a la culminación del trámite urbanístico.

Acuerdo al 85%

Según ha detallado el edil, el 85% del suelo afectado está ya acordado con sus propietarios, aunque no todas las operaciones están formalizadas. En los próximos días —“si no es esta semana, la siguiente”— está prevista la firma ante notario de dos nuevas permutas con grandes propietarios, lo que permitirá consolidar ese porcentaje mayoritario de adhesión al proyecto.

En cuanto al 15% restante, Leal ha explicado que los titulares no aceptan la valoración económica realizada por el ayuntamiento sobre el precio del terreno, pero sí han manifestado su disposición a firmar el acta de ocupación cuando se inicie el procedimiento expropiatorio. Esta circunstancia permitirá continuar con la tramitación sin que el desacuerdo sobre el justiprecio paralice la actuación.

Ocupación de terrenos

El concejal ha recordado que, conforme a la legislación vigente, la discrepancia en la valoración no impide la ocupación de los terrenos. En caso de no existir acuerdo sobre el importe, será el Jurado Autonómico de Valoraciones el órgano encargado de fijar el justiprecio definitivo.

Asimismo, ha precisado que la urbanización de los nuevos terrenos no podrá comenzar hasta que la modificación del PGM esté aprobada de forma definitiva, ya que este paso es condición previa indispensable tanto para la expropiación como para el desarrollo material de las obras.

Con este calendario, el equipo de Gobierno pretende desbloquear cuanto antes la ampliación de Capellanías, considerada estratégica para incrementar la oferta de suelo industrial en la ciudad y atender la demanda empresarial existente.