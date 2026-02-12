Cáceres conecta con Madrid y Lisboa a través del arte en el quinto aniversario del Museo Helga de Alvear

El Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear última los detalles de la celebración de su quinto aniversario con un programa especial ideado junto al artista Thomas Hirschhorn, que conectará la capital cacereña con Madrid y Lisboa, y que culminará con una gran fiesta inclusiva y un fin de semana de actividades gratuitas en los diferentes espacios del museo entre el 27 de febrero y el 1 de marzo.

Con motivo de los cinco años desde su apertura (abrió sus puertas el 25 de febrero de 2021), la institución ha presentado el aniversario como una invitación a conocer la colección y a visitar Cáceres, y ha ofrecido "carta blanca" a Hirschhorn para diseñar una propuesta con actos dentro y fuera de la ciudad.

La colección sale a la calle

Dentro de la programación destaca 'Pop-Up Marilyn', un proyecto de arte público que ha sido creado expresamente para la ocasión y con el que el artista suizo trasladará un Warhol original de la Colección Helga de Alvear a dos grandes estaciones europeas.

En concreto, la obra 'Marilyn' (1986) de Andy Warhol se exhibirá en la estación de Atocha en Madrid el martes 24 de febrero y en la Gare do Oriente de Lisboa el jueves 26 de febrero, con la presencia del propio artista y de la directora del museo, Sandra Guimarães, en ambas estaciones desde las 11.00 hasta las 18.00 horas. Posteriormente, la pieza regresará a Cáceres para mostrarse durante la fiesta del aniversario en el museo.

La propuesta, impulsada por Guimarães, pretende "hacer palpable" la posición de la ciudad como punto de encuentro entre la capital española y la portuguesa, mediante la creación de un altar en el espacio público para presentar la obra.

Fotogalería | Primer gran homenaje dedicado a Helga de Alvear organizado por su Museo / Helga / Juntaex

Fiesta y 40 horas de actividades

La programación también incluye más de 40 horas de actividades gratuitas para todos los públicos, con sesiones de DJs residentes en Extremadura, proyecciones de películas seleccionadas por el propio Hirschhorn , degustación de cocinas del mundo y decenas de visitas comentadas y talleres.

Además, el artista intervendrá en los espacios del museo con grandes banderolas con reflexiones de Simone Weil sobre el poder del arte, entre otras sorpresas.

Celebrar el legado de Helga

Guimarães ha definido la celebración como "una invitación a todos los públicos a celebrar el legado de Helga de Alvear y el poder del arte y los artistas", y ha subrayado que el museo quiere "traspasar las fronteras" de la institución y "reinventar las formas de vivirlo", en línea con la idea de un centro "vivo, profundamente inclusivo" y orientado a la participación de la comunidad.

Desde el museo también han indicado que, con motivo del aniversario, se ha puesto a la venta una edición especial de camisetas diseñadas por Hirschhorn, disponibles en la tienda a partir del viernes 27 de febrero.