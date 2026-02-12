Cáceres, La Roche-Sur-Yon y Braga, hermanados gracias al Erasmus del colegio Norba Caesarina: "Es una ciudad preciosa"

España, Francia y Portugal, unidos en un mismo punto: Cáceres. El IES Norba Caesarina está viviendo unos días bastante internacionales gracias al programa Erasmus que está realizando con alumnos de La Roche-Sur-Yon, municipio del oeste de Francia y ciudad hermana de Cáceres, y Braga, al sur de Portugal.

Chicos de dos países hermanos que han podido conocer de primera mano, no solo el casco histórico de la ciudad, sino el ayuntamiento y su Salón de Plenos. Allí les recibieron los concejales Jorge Suárez y Soledad Carrasco, con una breve incorporación del alcalde, Rafa Mateos.

"Son muchas las personas que vienen anualmente a nuestra ciudad a conocer el casco histórico, pero nosotros no solo estamos trabajando por cuidar ese patrimonio histórico, sino por adaptar la ciudad de Cáceres a los nuevos tiempos", señaló el alcalde.

Los tres se mostraron bastante contentos por la presencia de los alumnos, de tercero y cuarto de secundaria. Tras una breve charla sobre la historia del edificio consistorial del siglo XIX, llegaba el turno de preguntas. Y aunque se mostraron bastante reacios a preguntar en un inicio, finalmente fue un alumno, Ernesto, el que alzó la voz.

"En nombre de todos los chicos y chicas del Norba Caesarina, queremos agradecer vuestro compromiso en el Erasmus, haber decidido venir a Cáceres, nuestra ciudad, y que hayáis confiado en nosotros", afirmó hacia sus compañeros internacionales. También sumó el agradecimiento al Ayuntamiento y a todos los profesores.

También quiso agradecer Axel, alumno francés, a sus compañeros cacereños y sus docentes. Y dejó un mensaje claro y directo: "nos vemos en Francia".

Espacio para la Creación Joven

Antes de llegar al turno de los presentes, el concejal de Educación les lanzó una reflexión a todos los presentes, sobre todo a los locales: ¿qué cambiarías de Cáceres? De nuevo, se hizo el silencio hasta que una alumna, Jara, se manifestó. La chica contó que tenían muchos planes pensados para realizar con sus visitantes, pero que por el mal tiempo no pudieron realizar nada. Por ello, ya que se encontraba ante la oportunidad, pidió un espacio bajo techo donde los jóvenes se puedan juntar.

Lo sorprendente es que ese espacio ya existe, pero es muy poco conocido. Se trata del Espacio para la Creación Joven (ECJ), en el barrio del Espíritu Santo y, casualmente, cercano a la calle de la Roche-Sur-Yon. Allí se pueden alquilar salas para hacer todo tipo de actividades.

Además, Suárez reivindicó el papel de la agenda cultural del Ayuntamiento, que todos los jueves en redes sociales publica actividades y eventos que se van a celebrar en Cáceres el fin de semana.

Finalizada la parte institucional, los alumnos recibieron una visita guiada por la parte antigua, donde franceses y portugueses descubrieron por qué Cáceres fue nombrada Patrimonio de la Humanidad hace casi 40 años.

Países y ciudades hermanas

En los regalos entregados por el Consistorio a los visitantes se encontraba un ejemplar de un folleto sobre la Semana Santa cacereña, declarada de Interés Turístico Internacional. Fascinado lo miraba Alberto Gonçalves, bibliotecario en la Escola Básica de Trigal de Santa Maria, de Braga, ciudad que cuenta con otra Semana Santa bastante arraigada.

Son 12 los alumnos portugueses que han acudido al Erasmus. "Estamos conociendo Cáceres y los pueblos cercanos y el próximo mes los alumnos del Norba vendrán a Braga", afirmó. Básicamente, como dictan este tipo de intercambios culturales, los alumnos se alojan en las casas de los anfitriones, por lo que, en este caso, los alumnos portugueses no solo están conociendo la historia de Cáceres, sino que están absorbiendo las costumbres españolas durante unos días.

La parte antigua de Cáceres la nombra como "preciosa", y se acuerda de Braga, una ciudad "importante con una cultura romana, como Cáceres", creyendo que "es importante conocer las dos".

Por su parte, Éliette, del Lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon, añadió que están trabajando el tema de las regiones periféricas y, en este caso, aquellas que tienen un enlace con su ciudad, como Cáceres. "Nos interesa comparar a los dos en distintos temas como el arte, la historia, festivales, el deporte o la gastronomía", explicó. 15 alumnos de Francia han venido a Extremadura y 15 del Norba serán los que, próximamente, conozcan Francia.