La carta de los vecinos de Cuartos del Baño al alcalde de Cáceres: "El ayuntamiento puede resolver el problema del acceso a la finca"

Los vecinos de la finca Cuartos del Baño han remitido este 12 de febrero un escrito al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, en el que le solicitan la ejecución de la sentencia judicial firme que reconoce el carácter público del camino Monte Almeida, así como el cumplimiento del acuerdo municipal adoptado en 2024 para su acondicionamiento. Esta vía es el acceso alternativo del que quieren disponer los vecinos para salir cuando las intensas lluvias anegan el puente sobre el río Salor.

En el documento, los residentes han señalado que continúan incomunicados debido a la crecida del río Salor, que mantiene anegado el puente que constituye el único acceso existente en la actualidad. Además, han anunciado una concentración pacífica el próximo 19 de febrero, antes de la celebración del Pleno Municipal, para reclamar una solución "inmediata y definitiva".

Carta íntegra

"Hoy, 12 de febrero, seguimos incomunicados. Nos dirigimos a usted como vecinos y familias de la Finca Cuartos del Baño, con el objetivo de apelar no solo a la gestión administrativa, sino también a la responsabilidad institucional, la humanidad y el compromiso con la verdad que exige el cargo que ostenta.

Desde el pasado 27 de enero, los vecinos nos encontramos incomunicados, sin un acceso seguro para salir o entrar en nuestras propias viviendas. Como usted bien sabe, esta situación no es puntual, sino que se produce de forma sucesiva y reiterada cada vez que llueve y el río Salor crece. Esto ha ocurrido así toda la vida.

La diferencia es que, desde hace más de diez años, el camino público Monte Almeida fue cerrado, siendo la única vía alternativa de salida y de seguridad para los vecinos, y en la actualidad no existe, lo que convierte un problema previsible en una situación de aislamiento real, prolongada y evitable. Desde hace una década, por tanto, los vecinos venimos soportando un problema fácilmente solucionable, que usted conoce y que el Ayuntamiento de Cáceres puede resolver.

Durante estos días hay personas que no pueden salir de sus viviendas con normalidad, ni comprar víveres, ni acudir a sus quehaceres diarios o a sus puestos de trabajo con seguridad. El puente continúa cubierto por el agua, el único acceso existente, mientras la vía alternativa sigue sin estar acondicionada porque la sentencia judicial firme ganada por los vecinos en el año 2022 aún no ha sido ejecutada.

Esta situación impide no solo salir, sino también entrar a las viviendas, agravando aún más el problema. Además, existen animales que dependen directamente de sus dueños, quienes no pueden atenderlos con normalidad al no poder acceder a sus fincas para alimentarlos o cuidarlos adecuadamente.

Todo ello genera angustia, impotencia y una profunda sensación de abandono, una situación que ninguna administración debería permitir, y menos cuando existe una resolución judicial firme que reconoce el carácter público del camino Monte Almeida y ampara los derechos de los vecinos.

A esta situación se suma, además, el hecho de que el Ayuntamiento de Cáceres tampoco está dando cumplimiento a sus propios acuerdos. En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el 30 de mayo de 2024, se adoptó un acuerdo expreso para ordenar las actuaciones necesarias para proceder al arreglo del camino público Monte Almeida en todo su trazado, conforme a los informes técnicos del Servicio de Infraestructuras, reconociendo de forma explícita su titularidad pública municipal y la necesidad de su recuperación y acondicionamiento. Dicho acuerdo, firmado y certificado por los órganos municipales competentes y con el visto bueno de la Alcaldía, no ha sido ejecutado hasta la fecha. Le dejamos todos los documentos, por si quiere hacer memoria.

No pedimos privilegios. Pedimos lo que nos reconoce la ley y lo que ya ha sido avalado tanto por los tribunales como por el propio Ayuntamiento: la apertura del camino público Monte Almeida, la ejecución inmediata de las obras pendientes y la garantía de un acceso público, seguro y legal.

Por otra parte, Sr. Alcalde, le pedimos respeto a la verdad. En las últimas semanas se han realizado declaraciones públicas con afirmaciones sobre este conflicto que no se corresponden con la realidad, como que el camino cuenta con más de cien encinas o que hay que tirar una casa para adecuarlo, que se advirtió a un vecino que tuvo que ser evacuado por la Guardia Civil para ser atendido médicamente, o que los vecinos no aceptamos soluciones propuestas por el Ayuntamiento. Usted sabe que estas afirmaciones no son ciertas.

La mentira no puede ser la base de una alcaldía, ni puede servir para dejar de lado una sentencia judicial firme ni acuerdos municipales adoptados por los propios órganos de gobierno. La confianza ciudadana se construye sobre la honestidad institucional, y esta resulta imprescindible para alcanzar una solución real.

Le informamos, además, de que el próximo jueves 19 de febrero, antes del Pleno Municipal, los vecinos volveremos a manifestarnos de forma pacífica en la puerta del Ayuntamiento, con el apoyo de todas las personas que deseen acompañarnos, para solicitar el cumplimiento de la sentencia que desde 2022 nos ha dado la razón. Iremos tantas veces como sea necesario a manifestarnos en los días de Pleno, porque nos asiste la ley, nos asisten los tribunales, nos avalan los informes técnicos y los acuerdos municipales adoptados. No obstante, le pedimos que apele a la humanidad y a la lógica: los jueces nos han dado la razón, los informes y documentos nos dan la razón y el camino puede y debe arreglarse.

Solo le pedimos que cumpla lo que ha dictado un juez y lo que su propio ayuntamiento ha acordado. Por todo lo expuesto, le solicitamos una intervención inmediata, una solución definitiva y un compromiso real con la legalidad y la verdad. Confiamos en que este problema encuentre, por fin, una respuesta a la altura de lo que Cáceres y sus vecinos merecen".