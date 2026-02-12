El Centro Territorial de TVE en Extremadura: de la polémica en Cáceres a la inauguración en Mérida en 1989

En noviembre de 1979 se vivió en Cáceres un profundo descontento por las negociaciones para establecer en Badajoz el centro regional de TVE, puesto para el que la capital cacereña había sido una firme candidata. La noticia generó polémica porque muchos cacereños consideraban que su ciudad también podía ser sede de ese centro.

Expansión territorial y regionalización de TVE

En aquel momento, Televisión Española (TVE) ya era la principal cadena pública de España, con emisiones regulares iniciadas en 1956 desde Madrid y una creciente red de centros territoriales en distintas regiones, encargados de producir y emitir programación adaptada a cada comunidad. La creación de estos centros regionales formaba parte de un proyecto más amplio para adaptar la radiotelevisión pública a la estructura del nuevo Estado de las autonomías, aunque ese proceso todavía estaba en sus primeras fases a finales de los años setenta y principios de los ochenta.

El impulso de la televisión regional en Extremadura

En ese contexto de reorganización territorial, el actor cacereño Julián Mateos protagonizó para TVE la producción Cervantes en ese mismo año 1979.

Finalmente, después de años de planificación y debates similares al que se vivió en Cáceres, el Centro Territorial de TVE en Extremadura se inauguró más tarde, en 1989, con sede en Mérida (Badajoz) y delegación en Cáceres, convirtiéndose en parte de la red de TV regionales que producían contenidos propios y noticias para su comunidad.