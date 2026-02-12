'¿Deberían controlar las instituciones la desinformación en redes sociales?': El IES El Brocense vence en el Torneo de Debate Ciudad de Cáceres

¿Debería estar controlada por las instituciones la desinformación en la redes sociales? ¿Debería existir una regulación estatal más contundente sobre la industria alimentaria para evitar la obesidad? Son los dos temas que se ha tratado en la quinta edición del Torneo de Debate Escolar Ciudad de Cáceres este miércoles.

Organizado por el IES Al-Qázeres, con la colaboración de numerosas instituciones como la Universidad de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres o la Diputación Provincial, participaron 12 equipos de ocho centros educativos de la ciudad.

Tras la primera ronda por la mañana en el Espacio UEx, las semifinales y la final se celebraron a partir de las 16.30 en el Espacio Cultural San Francisco. Allí, dos equipos del Al-Qázeres se enfrentaron al Virgen de Guadalupe y al Brocense.

El equipo vencedor fue este último, el IES El Brocense, formado por Héctor Pecharromán, Alejandro Nieto, Esther Tejado y Naia Cabezas, que se impuso al Al-Qázeres II.

Los alumnos, de tercero y cuarto de la ESO, contaron con 3 minutos por turno para defender su postura. Además, cada uno de los debates se dividió en cuatro bloques: uno de presentación, dos de argumentación y un último de opinión.

Ocho alumnos, cara a cara en el escenario, ante la atenta mirada de cuatro jueces de la Universidad de Extremadura. En las gradas, decenas de compañeros y curiosos que fueron testigos de la fase final del torneo. Entre ellos, el concejal de Educación, Jorge Suárez, quien intervino al inicio.

Torneo

El Torneo de Debate ya se considera una cita marcada en rojo en el calendario escolar cacereño, ya que es “un punto de encuentro que hace el IES Al-Qázeres con los escolares de la ciudad para fomentar el pensamiento crítico y llevar a los alumnos y alumnas al diálogo, a comprender y a intentar llegar a acuerdos”.

La directora del IES Al-Qázeres, Ana Pérez, y la organizadora y coordinadora del proyecto, Eva Sánchez, se mostraron orgullosas en la presentación del torneo este martes. Allí, destacaron la buena acogida que tiene el torneo año tras año, con centros que participan incluso con dos equipos, y resaltaron cómo los alumnos, a medida que investigan los temas, “se dan cuenta de su importancia”, tanto en cuestiones relacionadas con las redes sociales y sus riesgos como en la alimentación y la obesidad.

¿Debería ser obligatorio el debate en todos los centros educativos? Realmente es un tema que da para mucho, ya que en la sociedad actual viene bien una formación para no hablar antes de pensar. Algo que defendió por la mañana Rafa Mateos, alcalde de Cáceres, cuando afirmó que "aprender a debatir es una de las cosas más valiosas que se pueden aprender a día de hoy". ¿Por qué no fomentarlo en todos los colegios?