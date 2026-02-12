Del edificio de Telefónica al embrión del Cáceres CB: una calle con mucha historia

El paseo matutino en este recorrido diario por las calles y barrios de la ciudad lleva hasta la esquina con Reyes Huertas, donde arranca la calle Arturo Aranguren y se levanta uno de los edificios más reconocibles del Cáceres contemporáneo: la sede principal de Telefónica en la ciudad. Cuatro plantas que han sido, durante décadas, referencia visual y tecnológica y que sitúan a esta vía corta en el mapa urbano con peso propio.

Pero Arturo Aranguren no es solo una calle de tránsito. Lleva el nombre de un alcalde que dejó huella: fue quien inauguró la estatua del Sagrado Corazón en la Montaña, la de Gabriel y Galán en Cánovas o el Gran Teatro. Su nombre rotula una calle céntrica, con tráfico constante y una mezcla comercial que explica buena parte de la evolución del barrio, tal como nos recuerda Santiago Requero Álvarez, cacereño de pro donde los haya.

Arturo Aranguren: larga historia de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Durante años, uno de los ejes de la calle ha sido la alimentación. "El actual supermercado Dia, con acceso también por la galería comercial de Antonio Hurtado, ocupa un espacio que antes fue Eroski y, aún antes, el primer Consum que se abrió en Extremadura. Mucho antes, la calle acogió el supermercado Sereco, ahora ya parte de la memoria comercial", narra Requero.

Hoy coexisten negocios de perfiles muy distintos. Mercanoba aporta movimiento con su servicio técnico autorizado de Apple. Salus mantiene la actividad sanitaria desde la fisioterapia. Eden Comfort recuerda la etapa en que la colchonería estuvo vinculada al conocido cacereño, que también fue concejal con Sánchez Polo, Diego Escudero. Frente a ellos, Ibéricos Extremeños Redondo exhibe quesos frescos, tasajos de Jaraíz de la Vera y productos de cabra y cerdo, mientras que Ibéricos Manolo continúa la tradición charcutera y sigue al pie del cañón tras la marcha de Ángel a la avenida Maltravieso.

La calle también habla otros idiomas gracias a un negocio de restauración asiática o Sabor Medallo, que incorpora acento colombiano y servicio a domicilio. Es el único restaurante made in Colombia de la ciudad, abrió sus puertas en noviembre de 2023 con la idea de acercar su cultura gastronómica al paladar español. Un negocio familiar cuya propiedad comparten Héctor y Lina Victoria, dos hermanos originarios de Medellín que cruzaron el charco hasta España en los 90 junto a varios de sus familiares.

Entre ambos extremos, sobreviven o se transforman locales en venta o alquiler, como el que ocupó Frutas Candy, negocio que tuvo su importancia en el barrio antes de desaparecer, Extrecom, especializada en cartuchos compatibles de impresora, y Disanfrío, centrada en productos congelados, completan un paisaje donde también tienen cabida Cáceres Inmobiliaria y la Agrupación Mutua Aseguradora, mutua de profesionales sanitarios.

El taekwondo que echó raíces en Extremadura

Si hay un establecimiento que trasciende lo comercial es el gimnasio de taekwondo del maestro Kim. Bajo el nombre Tae-Guk-Kim (Tae Wook Kim), abrió en 1985 y fue el primer gimnasio de taekwondo en Cáceres. Desde entonces ha enseñado respeto y valores a través de este arte marcial, convirtiéndose en referencia no solo deportiva, sino formativa. Cuatro décadas después, sigue en marcha en la misma calle que lo vio nacer.

Imagen rescatada del álbum de Serafín Martín Nieto. / Cedida a El Periódico

Arturo Aranguren también fue escaparate de comercios hoy desaparecidos pero muy presentes en la memoria colectiva de la que Santiago echa mano: "Calzados Miguel Martí, Electrofil, Talleres Delta, Bar Tomás, Confecciones Santiago, Muebles Marcos, Candela, Ballet de la familia Ballet o la Laguna Hernández, antiguo almacén de papel". También el Nuevo Requeté o HGH Hijos de Getulio Hernández usaron el cerrojo con el paso del tiempo.

"En uno de sus locales estuvo la tienda conocida como El Jabonol, regentada por el padre del profesor jubilado y durante años mayordomo de la Sagrada Cena, Serafín Martín", narra Requero con la precisión de la memoria urbana que lo caracteriza. La calle fue asimismo residencia del primer teniente de alcalde comunista que tuvo Cáceres, un dato que añade dimensión política a su biografía urbana.

El embrión del Cáceres CB

"Pocos saben que en esta calle estuvo el germen del Cáceres Club Baloncesto. Antes de ascender a la ACB y llenar pabellones, el club tuvo aquí su primera sede, en un local que anteriormente había sido garaje, junto al túnel existente en la vía", rememra Santiago. Entre estas fachadas discretas comenzó a gestarse una de las etapas deportivas más recordadas de la ciudad.

Arturo Aranguren no es una gran avenida ni presume de monumentalidad. Es una calle corta, pero intensa. Ha visto cambiar rótulos, transformarse negocios y adaptarse a nuevas demandas. Ha sido pionera en supermercados, cuna del taekwondo regional y punto de partida de un club que llegó a la élite del baloncesto español.

Entre edificios emblemáticos como Telefónica y locales que buscan nuevo inquilino, la calle sigue latiendo con esa mezcla de memoria y presente que define a los barrios céntricos de Cáceres. Quien haya vivido en ella -desde la infancia hasta la senectud- sabe que, en apenas unos metros, cabe medio siglo de historia urbana.