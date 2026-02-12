Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros

La segunda alternativa que ha puesto sobre la mesa el informe técnico sobre el acceso alternativo a Cuartos del Baño en Cáceres pasa por una obra de gran envergadura: levantar un nuevo puente sobre el río Salor. La propuesta, que el documento presenta como una posible salida a los episodios de incomunicación cuando crece el cauce, abre también el debate económico: informes de expertos en ingeniería civil sitúan el coste de una infraestructura de características similares entre un millón y 2,5 millones de euros.

El texto recoge que, a diferencia de otras soluciones de ordenación del trazado, esta opción no se resuelve con labores de conservación o con trámites administrativos, sino con un proyecto constructivo completo y una tramitación exigente. El informe aporta una referencia orientativa de dimensiones: un viaducto de unos 70 metros de luz y un ancho mínimo de 4 metros, parámetros que dan idea del volumen de inversión y de los condicionantes técnicos.

Requisitos de la CHT

El documento señala que los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Tajo han trasladado varios criterios que encauzan la actuación. Entre ellos, que los estribos del puente deberían quedar fuera del dominio público hidráulico, y que antes de definir la solución sería necesario un estudio previo para delimitar ese dominio. Además, el informe indica que no se ha contemplado la colocación de cajones prefabricados dentro del cauce, una limitación que condiciona el tipo de estructura y el método constructivo.

A estos requisitos se suma una consecuencia directa: la actuación implica la demolición del puente actual, con su correspondiente gestión de residuos, un apartado que incrementa la complejidad de la intervención y que debe incorporarse al proyecto desde el inicio.

Impacto ambiental y plazos

El informe también advierte de que esta alternativa no se reduce a una decisión presupuestaria. La construcción del nuevo paso queda vinculada a la necesidad de tramitar un estudio de impacto ambiental, requisito que el documento ha presentado como parte del expediente y que puede influir en plazos, diseño y medidas correctoras.

En ese contexto, la opción del puente se describe como una solución técnicamente posible, pero condicionada por un conjunto de trámites y autorizaciones que, según el propio informe, complican su materialización frente a otras alternativas.

El debate de la financiación

Con el marco técnico y ambiental sobre la mesa, el foco se desplaza al coste. La horquilla de entre un millón y 2,5 millones de euros para obras comparables situa la pregunta en el terreno de la capacidad financiera municipal: si el ayuntamiento puede asumir una inversión de ese calibre (y en qué condiciones) para garantizar un acceso alternativo estable a Cuartos del Baño en episodios de crecida del Salor.

El informe, en definitiva, presenta el puente como la alternativa "estructural" al problema, pero también como la más exigente en inversión, tramitación y requisitos previos, con un impacto directo en la discusión sobre prioridades y financiación de la infraestructura.