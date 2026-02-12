La fotografía analógica resurge en Cáceres: jóvenes revelan carretes en Foto González, buscando tonos diferentes

Antonio Mostaza González dirige Foto González, un establecimiento ubicado en la calle Gil Cordero de Cáceres que combina técnicas tradicionales y modernas de fotografía, ofreciendo tanto impresión digital como revelado analógico. Según Mostaza, las últimas tendencias en la ciudad incluyen desde los tipos de fotos que los clientes traen directamente desde sus móviles hasta los formatos y estilos de revelado más solicitados.

Fotos con estilo propio: la tendencia de los jóvenes

"Cada vez se imprimen menos fotografías. Los chicos y chicas jóvenes traen imágenes ya retocadas e incluso dibujos o ilustraciones que hacen a partir de sus fotos en el móvil. Nosotros nos encargamos de imprimirlas, pero su estilo cambia constantemente, ya que se alejan de la fotografía clásica que antes predominaba. Casi no se ve, salvo entre las personas mayores, que siguen trayendo las fotos típicas de sus nietos. Las fotos de los jóvenes, en cambio, suelen estar relacionadas con sus grupos de amigos: las retocan, cambian su tamaño, las encuadran… y casi siempre trabajan en el ordenador. A veces, incluso las adaptamos al estilo Polaroid, algo que también tiene mucha demanda, porque les permite escribir sobre ellas y personalizarlas".

Digitalizar recuerdos familiares

El experto también destaca que las películas antiguas, como las de comuniones o de la infancia, están teniendo mucha demanda en la actualidad. Muchas personas las digitalizan, pasándolas a DVD o a pen drive, porque no quieren perder esos recuerdos. Por ello, se copian bodas, comuniones y otros eventos familiares de hace 25 años, ya que hoy resulta complicado encontrar un reproductor que pueda reproducir esas cintas antiguas.

Un regreso a lo analógico

"Ahora se está viendo un regreso a lo analógico. Cada vez más jóvenes traen carretes para revelar, porque las fotos vintage están muy de moda. Normalmente, revelamos esos carretes, los escaneamos y se los enviamos por correo electrónico o a un pen drive, y solemos hacerlo de un día para otro. Creo que nos estamos empezando a cansar un poco del móvil y buscamos darle otro enfoque a la imagen. La fotografía analógica tiene unos tonos distintos; el móvil siempre da un color diferente, y eso se nota mucho".

Entre lo digital y lo analógico, la fotografía en Cáceres está viviendo un momento de cambio y creatividad. Los jóvenes exploran nuevas formas de expresarse con imágenes, mientras que los mayores buscan conservar recuerdos familiares. En Foto González, Antonio Mostaza combina estas tendencias, adaptándose a cada generación y demostrando que, aunque los formatos cambien, el deseo de inmortalizar momentos sigue intacto.