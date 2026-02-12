Agenda cultural
El homenaje más tierno a Robe: un fan encarga un muñeco de tela en Cáceres
Tras recibir la petición, Inés Suárez se puso manos a la obra para recrear al cantante, basándose en fotografías y siguiendo los deseos del cliente para un resultado único
Tras el fallecimiento de Robe en diciembre, un hombre decidió acercarse a Inés Suárez, de 'Las Muñecas de Inés' en Cáceres, con una idea muy especial: quería un muñeco de tela de Robe como recuerdo. En aquel momento, Inés estaba hasta arriba de trabajo y no pudo ponerse con él.
Esta mañana, por fin, el muñeco fue terminado. El mayor desafío fue la guitarra: la primera que llegó era demasiado pequeña. Sin embargo, el hombre no se preocupó y aceptó que se ajustara a un tamaño de unos 30 centímetros, asegurando que quedara perfecta junto al muñeco.
Así nació el Robe de tela
"El hombre me seguía por las redes sociales y me contó que hace tiempo le habían regalado un Robe de goma eva, pero que quería algo diferente, un muñeco más especial. Se puso en contacto conmigo y la idea me encantó, me hizo mucha ilusión poder crear un recuerdo así para él. La primera idea era que el muñeco fuera grande, de los grandes, pero al final no pudo ser. El hombre eligió todos los detalles: el pantalón vaquero de campana, la camisa de estilo hippie… y yo le propuse que le hiciéramos también una camiseta de interior. Él también eligió el estilo del pelo, que no debía ser ni rizado ni liso. No fue fácil, porque tenía muy claro cómo lo quería, nada de rizos, pero tampoco completamente liso. Yo me encargué de todo el proceso, desde el diseño hasta los pequeños detalles, lo único que no hice fue la guitarra".
Recrear a un ídolo: el cuidado de cada detalle
En cuanto al proceso de elaboración, Suárez señala que ha seguido su método habitual, siempre parte de una fotografía, ya sea de una persona famosa o reconocida, para recrear cada detalle con precisión. "Me he basado en las imágenes de Robe, y el hombre eligió las telas y todos los detalles, aunque yo suelo guiarlos en todo el proceso. Una amiga incluso me ha comentado que él ha compartido las fotos en grupos de fans de Robe y Extremoduro, y ahora todo el mundo está opinando sobre si se parece a Robe o no. Eso queda al gusto del cliente, yo no decido, mi objetivo siempre es que la gente se vaya contenta".
