Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta amarilla CáceresAlmarazAgresión sexual BadajozSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Grosso Modo

La opinión de Juan Ramón Corvillo, abogado: Hamelín en Cáceres

El músico Jorge Pardo transformó el Helga de Alvear en una ruta de salas habitadas, entre Bach, Paco de Lucía, Camarón y la belleza popular

Músico a las puertas del Museo Helga de Alvear.

Músico a las puertas del Museo Helga de Alvear. / El Periódico

Juan Ramón Corvillo

Juan Ramón Corvillo

Cáceres

Atrium Musicae ha llegado en 2026 con esa serenidad que tienen las cosas consolidadas, cuando ya no necesitan alardes para justificar su existencia y, con todo, siguen encontrando la manera de sorprender, porque se confirman con calidad y con riesgo.

Ahí está, por ejemplo, el arranque de esta edición en Cáceres en el Gran Teatro, con un programa de violonchelo y piano alrededor de Shostakovich.

Pero la programación de este año guardaba otra forma de asombro: Jorge Pardo en el Helga de Alvear.

Pardo apareció con una calma precisa y el primer soplo cambió el aire. Su saxofón fue una llave que se probaba en una cerradura invisible, y, en cuanto empezó a moverse, se entendió que la música iba a caminar.

Las salas se convirtieron en estaciones y fuimos detrás de él con una docilidad alegre, primero por extrañeza y curiosidad y después por confianza.

Concierto del coro El León de Oro y Schola Antiqua en Atrium Musicae

Concierto del coro El León de Oro y Schola Antiqua en Atrium Musicae

Ver galería

Concierto del coro El León de Oro y Schola Antiqua en Atrium Musicae / Jorge Valiente

Cambió el saxo por el clarinete y en la siguiente estancia entró Bach, haciendo que la sala pareciera ordenar su respiración, levantando una arquitectura limpia, vertical.

Más adelante apareció Paco de Lucía, el pulso se encendió con una elegancia íntima. El clarinete encontró un modo de decir la guitarra con naturalidad, con ese fraseo que lleva riesgo, improvisación y precisión a la vez, y el Helga dejó de parecer un lugar de contemplación distante, volviéndose habitado, atravesado por un ritmo que empujaba sin violencia.

Después llegó Camarón y el ambiente se hizo hondo. El cantaor traía consigo una memoria que se pegaba a la piel, y durante ese tramo las obras colgadas parecieron escuchar con nosotros, como si aquel espacio hubiera aceptado una emoción que no se exhibe, pero que se respira.

Y cuando sonó 'Me quedo contigo', de Los Chungitos, el recorrido terminó de cerrarse con una evidencia sencilla, haciendo que la belleza popular entrara sin pedir permiso. Lo que muchos separan por costumbre se mezcló con esa verdad directa que recuerda que el arte también vive en la calle.

A esas alturas, la sensación de seguir a un flautista era exacta, porque Pardo iba delante y los demás avanzábamos detrás, guiados por una música que conocía el edificio mejor que los planos, y cada sala cambiaba el clima.

Noticias relacionadas y más

Al final quedó la impresión de haber atravesado el museo por dentro y por fuera, y de haber salido con algo añadido, una alegría callada y difícil de explicar. Un concierto puede terminar en la última nota, y aquel terminó cuando ya estábamos en la calle y seguíamos escuchando el recorrido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
  2. Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
  3. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  4. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  5. Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
  6. Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
  7. El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

Cáceres acoge cine internacional, formación médica especializada e intercambio de idiomas este 12 y 13 de febrero

Cáceres acoge cine internacional, formación médica especializada e intercambio de idiomas este 12 y 13 de febrero

El Ayuntamiento de Cáceres convoca el Premio 8M para reconocer la lucha por la igualdad y contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Cáceres convoca el Premio 8M para reconocer la lucha por la igualdad y contra la violencia de género

Cáceres conecta con Madrid y Lisboa a través del arte en el quinto aniversario del Museo Helga de Alvear

Cáceres conecta con Madrid y Lisboa a través del arte en el quinto aniversario del Museo Helga de Alvear

Desestimado un recurso contra la adjudicación de la nueva web de turismo del Ayuntamiento de Cáceres

Desestimado un recurso contra la adjudicación de la nueva web de turismo del Ayuntamiento de Cáceres

Cáceres, La Roche-Sur-Yon y Braga, hermanados gracias al Erasmus del colegio Norba Caesarina: "Es una ciudad preciosa"

Cáceres, La Roche-Sur-Yon y Braga, hermanados gracias al Erasmus del colegio Norba Caesarina: "Es una ciudad preciosa"

Unidas por Extremadura acusa a PP y Vox en Cáceres de hacer "política espectáculo" con el cheque bebé

Unidas por Extremadura acusa a PP y Vox en Cáceres de hacer "política espectáculo" con el cheque bebé

La fotografía analógica resurge en Cáceres: jóvenes revelan carretes en Foto González, buscando tonos diferentes

La fotografía analógica resurge en Cáceres: jóvenes revelan carretes en Foto González, buscando tonos diferentes

Un informe técnico esclarecedor dice que el camino "oficial" de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real

Un informe técnico esclarecedor dice que el camino "oficial" de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
Tracking Pixel Contents