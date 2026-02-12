La opinión de Juan Ramón Corvillo, abogado: Hamelín en Cáceres

Atrium Musicae ha llegado en 2026 con esa serenidad que tienen las cosas consolidadas, cuando ya no necesitan alardes para justificar su existencia y, con todo, siguen encontrando la manera de sorprender, porque se confirman con calidad y con riesgo.

Ahí está, por ejemplo, el arranque de esta edición en Cáceres en el Gran Teatro, con un programa de violonchelo y piano alrededor de Shostakovich.

Pero la programación de este año guardaba otra forma de asombro: Jorge Pardo en el Helga de Alvear.

Pardo apareció con una calma precisa y el primer soplo cambió el aire. Su saxofón fue una llave que se probaba en una cerradura invisible, y, en cuanto empezó a moverse, se entendió que la música iba a caminar.

Las salas se convirtieron en estaciones y fuimos detrás de él con una docilidad alegre, primero por extrañeza y curiosidad y después por confianza.

Concierto del coro El León de Oro y Schola Antiqua en Atrium Musicae / Jorge Valiente

Cambió el saxo por el clarinete y en la siguiente estancia entró Bach, haciendo que la sala pareciera ordenar su respiración, levantando una arquitectura limpia, vertical.

Más adelante apareció Paco de Lucía, el pulso se encendió con una elegancia íntima. El clarinete encontró un modo de decir la guitarra con naturalidad, con ese fraseo que lleva riesgo, improvisación y precisión a la vez, y el Helga dejó de parecer un lugar de contemplación distante, volviéndose habitado, atravesado por un ritmo que empujaba sin violencia.

Después llegó Camarón y el ambiente se hizo hondo. El cantaor traía consigo una memoria que se pegaba a la piel, y durante ese tramo las obras colgadas parecieron escuchar con nosotros, como si aquel espacio hubiera aceptado una emoción que no se exhibe, pero que se respira.

Y cuando sonó 'Me quedo contigo', de Los Chungitos, el recorrido terminó de cerrarse con una evidencia sencilla, haciendo que la belleza popular entrara sin pedir permiso. Lo que muchos separan por costumbre se mezcló con esa verdad directa que recuerda que el arte también vive en la calle.

A esas alturas, la sensación de seguir a un flautista era exacta, porque Pardo iba delante y los demás avanzábamos detrás, guiados por una música que conocía el edificio mejor que los planos, y cada sala cambiaba el clima.

Al final quedó la impresión de haber atravesado el museo por dentro y por fuera, y de haber salido con algo añadido, una alegría callada y difícil de explicar. Un concierto puede terminar en la última nota, y aquel terminó cuando ya estábamos en la calle y seguíamos escuchando el recorrido.