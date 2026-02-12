Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Infraestructuras

Malpartida de Cáceres, un ejemplo de reducción de tráfico pesado y contaminación

La variante de Malpartida de Cáceres, con una inversión de 48,5 millones de euros, busca eliminar los problemas de seguridad vial y reducir el impacto ambiental en el municipio

Obras en la variante de Malpartida de Cáceres.

Obras en la variante de Malpartida de Cáceres. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Las obras de mejora de la variante de Malpartida de Cáceres en la N-521 se han convertido en un referente en la reducción del tráfico pesado y la contaminación en entornos urbanos, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Con una inversión de 48,5 millones de euros (IVA incluido), los trabajos buscan eliminar los problemas de seguridad vial para los usuarios más vulnerables y disminuir el impacto ambiental de la travesía del municipio.

Desvío de tráfico pesado y mejora de la seguridad

El proyecto contempla la desviación del tráfico de largo recorrido, especialmente de camiones y transporte pesado, hacia la variante de la carretera, reduciendo así la congestión en el casco urbano. Esto permite que los vecinos circulen con mayor seguridad y disminuye significativamente la contaminación acústica y atmosférica generada por los vehículos.

Además de la mejora de la seguridad vial, la intervención incluye la instalación de barreras acústicas y la creación de zonas verdes a lo largo de la nueva variante, contribuyendo a la regeneración del entorno urbano y a la integración paisajística de la infraestructura en el municipio.

Movilidad urbana y sostenibilidad

Las obras forman parte de un paquete más amplio de modernización de carreteras del Estado, que moviliza 905 millones de euros en 150 proyectos repartidos por 37 provincias y la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo es mejorar la seguridad, sostenibilidad, eficiencia energética e innovación en la Red de Carreteras del Estado.

Dentro de este marco, Malpartida de Cáceres se suma a otros proyectos de movilidad urbana y sostenible, como la construcción de carriles bici, ampliación de aceras y creación de pasarelas peatonales, medidas que favorecen la movilidad activa y la reducción del tráfico rodado en áreas residenciales.

Eficiencia energética y protección del entorno

El plan de eficiencia energética vinculado al PRTR también ha tenido impacto en Malpartida de Cáceres y otras localidades, con la sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED controlada de manera inteligente, optimizando el consumo y reduciendo las emisiones contaminantes generadas por la infraestructura viaria.

Entre las actuaciones destacadas, la variante de Malpartida protege especialmente a los peatones y ciclistas, con pasos seguros, señalización adaptada y separación de calzadas, reforzando la seguridad de los colectivos más vulnerables y fomentando la movilidad sostenible.

Noticias relacionadas y más

Con la finalización de estas obras, Malpartida de Cáceres se posiciona como un ejemplo a seguir en la gestión del tráfico pesado y la contaminación urbana, mostrando cómo las inversiones en infraestructura pueden mejorar la movilidad, proteger el entorno y contribuir al bienestar de los ciudadanos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
  2. Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
  3. El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
  4. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  5. Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
  6. Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
  7. El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
  8. Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes

El Plan Infoex actúa para prevenir incendios a menos de cinco kilómetros de Cáceres

El Plan Infoex actúa para prevenir incendios a menos de cinco kilómetros de Cáceres

Malpartida de Cáceres, un ejemplo de reducción de tráfico pesado y contaminación

Malpartida de Cáceres, un ejemplo de reducción de tráfico pesado y contaminación

Cáceres activará de inmediato las expropiaciones para ampliar el polígono de Capellanías pese a discrepancias con propietarios

Cáceres activará de inmediato las expropiaciones para ampliar el polígono de Capellanías pese a discrepancias con propietarios

Oportunidad inmobiliaria en Cáceres: piso reformado con terraza y vistas en pleno centro

Oportunidad inmobiliaria en Cáceres: piso reformado con terraza y vistas en pleno centro

La carta de los vecinos de Cuartos del Baño al alcalde de Cáceres: "El ayuntamiento puede resolver el problema del acceso a la finca"

Una Extremadura Digna acusa a PP y Vox en Cáceres de hacer "política espectáculo" con el cheque bebé

Una Extremadura Digna acusa a PP y Vox en Cáceres de hacer "política espectáculo" con el cheque bebé

Cáceres acoge cine internacional, formación médica especializada e intercambio de idiomas este 12 y 13 de febrero

Cáceres acoge cine internacional, formación médica especializada e intercambio de idiomas este 12 y 13 de febrero

El Ayuntamiento de Cáceres convoca el Premio 8M para reconocer la lucha por la igualdad y contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Cáceres convoca el Premio 8M para reconocer la lucha por la igualdad y contra la violencia de género
Tracking Pixel Contents