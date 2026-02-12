Malpartida de Cáceres, un ejemplo de reducción de tráfico pesado y contaminación

Las obras de mejora de la variante de Malpartida de Cáceres en la N-521 se han convertido en un referente en la reducción del tráfico pesado y la contaminación en entornos urbanos, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Con una inversión de 48,5 millones de euros (IVA incluido), los trabajos buscan eliminar los problemas de seguridad vial para los usuarios más vulnerables y disminuir el impacto ambiental de la travesía del municipio.

Desvío de tráfico pesado y mejora de la seguridad

El proyecto contempla la desviación del tráfico de largo recorrido, especialmente de camiones y transporte pesado, hacia la variante de la carretera, reduciendo así la congestión en el casco urbano. Esto permite que los vecinos circulen con mayor seguridad y disminuye significativamente la contaminación acústica y atmosférica generada por los vehículos.

Además de la mejora de la seguridad vial, la intervención incluye la instalación de barreras acústicas y la creación de zonas verdes a lo largo de la nueva variante, contribuyendo a la regeneración del entorno urbano y a la integración paisajística de la infraestructura en el municipio.

Movilidad urbana y sostenibilidad

Las obras forman parte de un paquete más amplio de modernización de carreteras del Estado, que moviliza 905 millones de euros en 150 proyectos repartidos por 37 provincias y la ciudad autónoma de Ceuta. El objetivo es mejorar la seguridad, sostenibilidad, eficiencia energética e innovación en la Red de Carreteras del Estado.

Dentro de este marco, Malpartida de Cáceres se suma a otros proyectos de movilidad urbana y sostenible, como la construcción de carriles bici, ampliación de aceras y creación de pasarelas peatonales, medidas que favorecen la movilidad activa y la reducción del tráfico rodado en áreas residenciales.

Eficiencia energética y protección del entorno

El plan de eficiencia energética vinculado al PRTR también ha tenido impacto en Malpartida de Cáceres y otras localidades, con la sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED controlada de manera inteligente, optimizando el consumo y reduciendo las emisiones contaminantes generadas por la infraestructura viaria.

Entre las actuaciones destacadas, la variante de Malpartida protege especialmente a los peatones y ciclistas, con pasos seguros, señalización adaptada y separación de calzadas, reforzando la seguridad de los colectivos más vulnerables y fomentando la movilidad sostenible.

Con la finalización de estas obras, Malpartida de Cáceres se posiciona como un ejemplo a seguir en la gestión del tráfico pesado y la contaminación urbana, mostrando cómo las inversiones en infraestructura pueden mejorar la movilidad, proteger el entorno y contribuir al bienestar de los ciudadanos.