Oportunidad inmobiliaria en Cáceres: piso reformado con terraza y vistas en pleno centro
El inmueble, situado en la zona de San Francisco, comparte mercado con una vivienda de mayor superficie y diseño de lujo en la avenida Virgen de la Montaña
Redacción tucasa.com
El centro de Cáceres continúa concentrando algunas de las operaciones inmobiliarias más destacadas de la ciudad. La demanda de viviendas reformadas, con vistas y todos los servicios a pie de calle, convive con propuestas de mayor tamaño y acabados contemporáneos en las principales avenidas. Dos pisos actualmente en venta reflejan esa dualidad: funcionalidad y precio contenido frente a amplitud y diseño premium.
¿Buscas piso o casa?
Piso reformado de 82 m² con terraza y garaje en San Francisco
En pleno centro de Cáceres, en la zona de San Francisco, se encuentra esta vivienda de 82 metros cuadrados construidos, que ha salido al mercado por 179.900 euros, tras una ligera rebaja sobre su precio inicial.
El piso dispone de tres dormitorios luminosos y un baño completo equipado con ducha de hidromasaje, un elemento poco habitual en este segmento de precio. Uno de sus principales atractivos es la terraza con vistas a la Montaña de Cáceres y al casco antiguo, un espacio exterior que aporta valor añadido y calidad de vida en una ubicación urbana.
La vivienda se presenta reformada y lista para entrar a vivir, con una distribución funcional que optimiza cada metro cuadrado. Además, incluye garaje comunitario en el precio, un aspecto especialmente valorado en el centro de la ciudad. Rodeado de comercios, centros médicos, colegios y zonas verdes, el inmueble se posiciona como una opción atractiva tanto para residencia habitual como para quienes buscan invertir en una zona consolidada.
Para más información visita el enlace de venta de piso en San Francisco, Cáceres o deja tus datos en el cuestionario:
Piso de 120 m² reformado con diseño contemporáneo en Virgen de la Montaña
La segunda propuesta se ubica en la avenida Virgen de la Montaña, a escasos metros del Paseo de Cánovas. Este piso, que se ofrece por 289.000 euros, cuenta con 120 metros cuadrados construidos, tres dormitorios (anteriormente cuatro) y dos baños completamente renovados.
La vivienda ha sido reformada con un estilo moderno y minimalista, apostando por espacios amplios y luminosos. El salón-comedor, de generosas dimensiones, conecta con una terraza con vistas despejadas, mientras que la cocina independiente mantiene un diseño funcional y actual. Los dormitorios disponen de armarios empotrados y grandes ventanales que refuerzan la entrada de luz natural.
Entre sus calidades destacan la tarima flotante de alta gama, el doble acristalamiento y los acabados contemporáneos en baños y estancias principales. Su ubicación permite acceder a pie a supermercados, centros educativos, transporte público y zonas comerciales, consolidando su perfil como vivienda familiar de alto confort en el corazón de la ciudad.
Más información y fotografías de venta de piso en Virgen de la Montaña, Cáceres rellenando el formulario:
Ambas propiedades reflejan la fortaleza del mercado inmobiliario en el centro de Cáceres. Mientras el piso de San Francisco destaca por su equilibrio entre precio, vistas y funcionalidad, la vivienda de Virgen de la Montaña apuesta por la amplitud y el diseño como elementos diferenciadores. Dos opciones distintas en superficie y presupuesto que comparten un mismo atractivo: vivir en el corazón de la ciudad con todos los servicios al alcance.
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes