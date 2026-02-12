Oportunidad inmobiliaria en Cáceres: piso reformado con terraza y vistas en pleno centro

El centro de Cáceres continúa concentrando algunas de las operaciones inmobiliarias más destacadas de la ciudad. La demanda de viviendas reformadas, con vistas y todos los servicios a pie de calle, convive con propuestas de mayor tamaño y acabados contemporáneos en las principales avenidas. Dos pisos actualmente en venta reflejan esa dualidad: funcionalidad y precio contenido frente a amplitud y diseño premium.

Piso reformado de 82 m² con terraza y garaje en San Francisco

Piso en San Francisco, Cáceres / tucasa.com

En pleno centro de Cáceres, en la zona de San Francisco, se encuentra esta vivienda de 82 metros cuadrados construidos, que ha salido al mercado por 179.900 euros, tras una ligera rebaja sobre su precio inicial.

El piso dispone de tres dormitorios luminosos y un baño completo equipado con ducha de hidromasaje, un elemento poco habitual en este segmento de precio. Uno de sus principales atractivos es la terraza con vistas a la Montaña de Cáceres y al casco antiguo, un espacio exterior que aporta valor añadido y calidad de vida en una ubicación urbana.

La vivienda se presenta reformada y lista para entrar a vivir, con una distribución funcional que optimiza cada metro cuadrado. Además, incluye garaje comunitario en el precio, un aspecto especialmente valorado en el centro de la ciudad. Rodeado de comercios, centros médicos, colegios y zonas verdes, el inmueble se posiciona como una opción atractiva tanto para residencia habitual como para quienes buscan invertir en una zona consolidada.

Piso de 120 m² reformado con diseño contemporáneo en Virgen de la Montaña

Piso en Virgen de la Montaña, Cáceres / tucasa.com

La segunda propuesta se ubica en la avenida Virgen de la Montaña, a escasos metros del Paseo de Cánovas. Este piso, que se ofrece por 289.000 euros, cuenta con 120 metros cuadrados construidos, tres dormitorios (anteriormente cuatro) y dos baños completamente renovados.

La vivienda ha sido reformada con un estilo moderno y minimalista, apostando por espacios amplios y luminosos. El salón-comedor, de generosas dimensiones, conecta con una terraza con vistas despejadas, mientras que la cocina independiente mantiene un diseño funcional y actual. Los dormitorios disponen de armarios empotrados y grandes ventanales que refuerzan la entrada de luz natural.

Entre sus calidades destacan la tarima flotante de alta gama, el doble acristalamiento y los acabados contemporáneos en baños y estancias principales. Su ubicación permite acceder a pie a supermercados, centros educativos, transporte público y zonas comerciales, consolidando su perfil como vivienda familiar de alto confort en el corazón de la ciudad.

Ambas propiedades reflejan la fortaleza del mercado inmobiliario en el centro de Cáceres. Mientras el piso de San Francisco destaca por su equilibrio entre precio, vistas y funcionalidad, la vivienda de Virgen de la Montaña apuesta por la amplitud y el diseño como elementos diferenciadores. Dos opciones distintas en superficie y presupuesto que comparten un mismo atractivo: vivir en el corazón de la ciudad con todos los servicios al alcance.