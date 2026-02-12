El Plan Infoex actúa para prevenir incendios a menos de cinco kilómetros de Cáceres

"Era una actuación necesaria. Todo lo que sea prevenir incendios es una maravillosa noticia". Son las palabras de Juan Antonio Márquez, copropietario junto a sus hermanos de una finca en las inmediaciones del Cerro Arropez de Cáceres, donde la maleza y el monte bajo se ha multiplicado en los últimos años y en los que el Plan Infoex lleva varios días trabajando.

Las labores de los bomberos forestales cuando no hay incendios son tan importantes como apagar los fuegos en verano. Las tareas de prevención que realizan por toda la región impedirán los rápidos avances de los incendios cuando se produzcan y les permitirán tener oportunidades de apagarlos.

Bomberos forestales actuando en el Cerro Arropez. / CEDIDA

"Están haciendo un camino para poder acceder a zonas complicadas, han creado cortafuegos y todavía siguen trabajando", explica. "Estamos a escasos kilómetros en línea recta de Cáceres y nos complace muchísimo esta actuación porque un fuego en esta zona que se acerque hacia la ciudad puede ser fatal", señala Márquez.

"El año pasado, con el incendio que hubo por la zona del pantano de Valdesalor, todos nos asustamos mucho. Entendemos la prevención como algo fundamental, sobre todo para el campo. Queremos agradecer al Plan Infoex la actuación que están ejecutando en las inmediaciones de la zona", concluye.