El futuro Plan General Municipal de Cáceres fijará exigencias para apartamentos turísticos: habitabilidad, seguridad y aparcamiento

El Plan General Municipal (PGM) de Cáceres afronta una modificación relevante para ordenar con mayor precisión el encaje urbanístico de los apartamentos turísticos. El documento, que se encuentra en fase de aprobación inicial, persigue armonizar la normativa urbanística de 2010 con la legislación sectorial de turismo aprobada en los últimos años y delimitar con mayor claridad el uso residencial frente al denominado "alojamiento temporal", entendido como actividad económica. La memoria justifica esta actualización por la transformación del modelo turístico y por el incremento de modalidades como los apartamentos turísticos, que generan nuevas dinámicas en el parque inmobiliario urbano.

La modificación encuadra el alojamiento temporal dentro del uso terciario hotelero y diferencia entre categoría hotelera y extrahotelera. En esta última sitúa expresamente a los apartamentos turísticos, junto a albergues, campings y áreas de autocaravanas. El objetivo es aportar seguridad jurídica y unificar criterios técnicos para su implantación, evitando interpretaciones dispares en la tramitación de licencias. El documento incide en que esta actividad no tiene naturaleza residencial, ya que se orienta a estancias de corta duración y a la explotación económica del inmueble, y subraya que su crecimiento puede incidir en el mercado de la vivienda habitual.

Condiciones

En cuanto a las condiciones concretas, el texto establece que los apartamentos turísticos deben cumplir la normativa sectorial autonómica y, además, justificar ante el ayuntamiento el cumplimiento del Decreto de Habitabilidad vigente y del Código Técnico de la Edificación como si se tratara de uso residencial vivienda. De esta manera, se exige que las unidades dispongan de condiciones adecuadas de ventilación, iluminación, accesibilidad y dimensiones mínimas. A ello se añaden requisitos específicos de seguridad, como la instalación de extintor —ya sea en el propio apartamento o en zonas comunes—, la colocación de luz de emergencia y la disposición de un plano de evacuación visible en la puerta de cada unidad.

Otro de los aspectos que regula la modificación es la dotación de aparcamiento. Con carácter general, en actuaciones que oferten ocho o más camas se establece una plaza por cada ocho camas, una exigencia que busca equilibrar la implantación de estos alojamientos con la capacidad del entorno urbano. No obstante, el documento contempla la posibilidad de eximir esta obligación en suelo urbano consolidado cuando se motive la imposibilidad material de dotar las plazas y se acredite la existencia de estacionamiento público próximo o de garajes cercanos de uso público.

Ordenación detallada

La memoria señala que esta ordenación detallada constituye un paso previo necesario para que el Ayuntamiento pueda desarrollar en el futuro una ordenanza específica que regule la actividad con mayor profundidad. La intención es disponer primero de un encaje urbanístico claro y coherente con la normativa turística para, a partir de ahí, abordar aspectos de gestión, control y compatibilidad con el uso residencial. Con esta modificación, el PGM redefine el marco en el que operan los apartamentos turísticos en la ciudad y establece las bases para una regulación más precisa en un contexto de creciente demanda y debate social.

Clubes de alterne

Este mismo documento servirá para suprimir de la nomenclatura el término "locales de alterne", que hasta ahora aparecía como ejemplo dentro del apartado de usos terciarios recreativos. Justifican esa eliminación al considerar que se trata de una actividad "claramente asociada a la prostitución" y, por tanto, improcedente como uso autorizable en el planeamiento municipal. El documento sostiene que esa vinculación entra en conflicto con principios de igualdad, libertad y dignidad de las personas, y cita como marco referencias normativas estatales recientes en materia de igualdad de trato y libertad sexual.