Soledad Falero, de profesora a novelista: su primera obra 'Almendras amargas' ya tiene fecha de presentación

Soledad Falero debuta como novelista con la publicación de su primera obra, que está recibiendo una acogida extraordinaria por parte de los lectores. Profesora y licenciada en Filología Hispánica, siempre ha mantenido una estrecha relación con la escritura. A lo largo de los años ha participado en concursos de redacción y microcuentos, y ha colaborado en diversas antologías de cuentos y relatos. Sin embargo, hasta ahora no se había planteado dar el salto a la novela, principalmente por la falta de tiempo.

Fruto de ese trabajo creativo, el próximo jueves 12 de febrero, a las 19.00 horas, el Ateneo de Cáceres acogerá la presentación de Almendras amargas, su primera novela. En este acto, Falero estará acompañada por el doctor, profesor, poeta y académico José Luis Bernal Salgado. La obra combina los elementos del thriller psicológico con la profundidad emocional del drama, ofreciendo una historia intensa y cargada de matices.

El máster que encendió la chispa

"Siempre sentí que tenía esa espina clavada. Muchos de mis compañeros de promoción, prácticamente todos los de mi grupo, se convirtieron en escritores, y yo me veía a mí misma como el patito feo, como la única que no se había atrevido a dar ese paso. La inquietud estaba ahí, latente, esperando su momento. Cuando mis hijos crecieron y por fin dispuse de más tiempo, decidí retomarlo en serio y dedicarme más a la escritura. Además, quise formarme mejor. Siempre he pensado que la formación es fundamental, incluso cuando una ya cuenta con conocimientos teóricos, así que cursé un máster en creación literaria y escritura en Barcelona. Fue precisamente a partir del trabajo de fin de máster cuando todo empezó a tomar forma. Comencé a escribir las primeras páginas y la respuesta de los profesores fue tan entusiasta que me animaron a continuar, estaban deseando leer cada nueva entrega. Ese impulso me motivó aún más. Me fui enganchando poco a poco y, aprovechando que ahora sí tenía el tiempo necesario, me lancé a escribir mi primera novela negra".

Un desafío inesperado

Por otro lado, Falero reconoce que escribir una novela negra no es una tarea sencilla, especialmente para alguien que se enfrentaba por primera vez a un proyecto de esa envergadura. Como autora novel, admite que al principio no tenía muy claro por dónde empezar ni cómo articular la historia. Sin embargo, como lectora siempre se había sentido profundamente atraída por el género negro, y fue precisamente esa fascinación la que, casi de manera casual, dio origen a su libro.

El encanto particular de la novela negra

Según explica, la novela negra posee un encanto particular: esa atmósfera de oscuridad, la exploración de la maldad y la tensión constante ejercen una poderosa atracción tanto para quien lee como para quien escribe. Además, le apasionan los puzzles y los rompecabezas narrativos, el desafío de mantener la atención del lector y el juego de pistas que impide que este anticipe el desenlace.

Confiesa que pensó que, tras haber leído tantas novelas del género, escribir una le resultaría relativamente fácil. No obstante, al sentarse ante el ordenador comprendió la complejidad real del proceso. Organizar la trama, construir personajes sólidos, entrelazar sus historias y dosificar la información exige una planificación minuciosa. Fue entonces cuando tomó conciencia del reto que había asumido. Aun así, asegura que la experiencia ha sido enormemente gratificante y que se siente muy satisfecha con el resultado.