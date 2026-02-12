Unidas por Extremadura acusa a PP y Vox en Cáceres de hacer "política espectáculo" con el cheque bebé

Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo ha exigido al PP y a Vox que "dejen de reírse de la ciudadanía" con el llamado 'cheque bebé', al considerar que el debate en el Ayuntamiento de Cáceres sobre estas ayudas a la natalidad se ha convertido en "propaganda vacía". Según la formación, mientras se suceden los cruces de declaraciones, empeoran las condiciones de vida de las familias trabajadoras.

Mediante un comunicado, la organización ha aludido a las recientes declaraciones del portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, en las que ha criticado que para 2025 solo se haya aprobado "la mitad de las solicitudes" del 'cheque bebé'. A juicio de Una Extremadura Digna, esas palabras evidencian "la absoluta hipocresía" de la derecha, a la que acusa de "utilizar la natalidad como arma política" a la vez que se opone a medidas que permitirían "tener hijos en condiciones dignas".

Medidas "reales"

La formación ha señalado que apoyar la natalidad "no consiste en anuncios puntuales ni en cheques simbólicos destinados a titulares de prensa" y ha defendido que las políticas eficaces deberían centrarse en garantizar vivienda asequible, impulsar empleo estable y salarios suficientes, desarrollar una red pública de guarderías gratuitas y reforzar la educación pública "desde primaria hasta la universidad". Además, ha reclamado reforzar "los servicios públicos y las prestaciones sociales" que, según sostiene, sostienen la vida cotidiana de familias con dificultades para llegar a fin de mes.

El portavoz de Una Extremadura Digna, Óscar Pérez, ha afirmado que "lo del cheque bebé es otro ejemplo de política espectáculo: titulares sin soluciones reales. La natalidad no se impulsa con limosnas puntuales, sino garantizando vivienda, empleo digno y servicios públicos fuertes. PP y Vox están más preocupados por la propaganda que por la vida cotidiana de las familias trabajadoras".

En la nota difundida, el colectivo ha subrayado que "sin derechos sociales, sin empleo digno y sin servicios públicos fuertes, no hay futuro demográfico posible". Asimismo, ha reclamado al Gobierno municipal y a Vox que abandonen la "confrontación estéril" y presenten "políticas reales, estructurales y valientes" orientadas a mejorar las condiciones de vida.