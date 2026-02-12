Debate municipal
Unidas por Extremadura acusa a PP y Vox en Cáceres de hacer "política espectáculo" con el cheque bebé
La formación cuestiona la gestión de las ayudas a la natalidad y reclama medidas "estructurales" para apoyar a las familias trabajadoras
Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo ha exigido al PP y a Vox que "dejen de reírse de la ciudadanía" con el llamado 'cheque bebé', al considerar que el debate en el Ayuntamiento de Cáceres sobre estas ayudas a la natalidad se ha convertido en "propaganda vacía". Según la formación, mientras se suceden los cruces de declaraciones, empeoran las condiciones de vida de las familias trabajadoras.
Mediante un comunicado, la organización ha aludido a las recientes declaraciones del portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, en las que ha criticado que para 2025 solo se haya aprobado "la mitad de las solicitudes" del 'cheque bebé'. A juicio de Una Extremadura Digna, esas palabras evidencian "la absoluta hipocresía" de la derecha, a la que acusa de "utilizar la natalidad como arma política" a la vez que se opone a medidas que permitirían "tener hijos en condiciones dignas".
Medidas "reales"
La formación ha señalado que apoyar la natalidad "no consiste en anuncios puntuales ni en cheques simbólicos destinados a titulares de prensa" y ha defendido que las políticas eficaces deberían centrarse en garantizar vivienda asequible, impulsar empleo estable y salarios suficientes, desarrollar una red pública de guarderías gratuitas y reforzar la educación pública "desde primaria hasta la universidad". Además, ha reclamado reforzar "los servicios públicos y las prestaciones sociales" que, según sostiene, sostienen la vida cotidiana de familias con dificultades para llegar a fin de mes.
El portavoz de Una Extremadura Digna, Óscar Pérez, ha afirmado que "lo del cheque bebé es otro ejemplo de política espectáculo: titulares sin soluciones reales. La natalidad no se impulsa con limosnas puntuales, sino garantizando vivienda, empleo digno y servicios públicos fuertes. PP y Vox están más preocupados por la propaganda que por la vida cotidiana de las familias trabajadoras".
En la nota difundida, el colectivo ha subrayado que "sin derechos sociales, sin empleo digno y sin servicios públicos fuertes, no hay futuro demográfico posible". Asimismo, ha reclamado al Gobierno municipal y a Vox que abandonen la "confrontación estéril" y presenten "políticas reales, estructurales y valientes" orientadas a mejorar las condiciones de vida.
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes