El Ayuntamiento de Cáceres activa ofertas de empleo

Se han convocado plazas de limpiador, ordenanza y oficial de poda, así como de poda y administración general, entre otras

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha activado ofertas de empleo tras la reunión de la Junta local de Gobierno celebrada este viernes, en la que se han abordado distintos asuntos de interés municipal, desde convocatorias de plazas hasta la programación cultural y educativa de la ciudad.

Empleo público y convocatorias

En materia de empleo público, se han convocado pruebas selectivas para cubrir plazas incluidas en las Ofertas de Empleo (OPE) Público de los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Entre ellas, se han convocado dos plazas de Limpiador/a por concurso-oposición y turno libre, dos plazas de Ordenanza por oposición y turno de discapacidad, una plaza de Oficial de Poda por promoción interna, y plazas de Técnico/a de Formación y ProyectosTécnico/a de Administración General y Oficial Electricista. El plazo de presentación de solicitudes ha sido fijado en 20 días hábiles desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, la Junta local de Gobierno ha autorizado la contratación menor para el diseño, edición, maquetación e impresión de la Guía Semana Santa 2026, con 5.000 ejemplares de guía y 10.000 folletos de la misma festividad. La adjudicación se ha realizado a la empresa Valeriano Romero e Hijos, S.L., por un importe de 8.483,28 euros (IVA incluido).

En otro orden de asuntos, se ha aprobado la instalación de señalización horizontal y vertical para reservar plazas de aparcamiento exclusivas para usuarios de farmacias en distintos puntos de la ciudad, con horario de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y tardes de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

Cultura, educación y eventos

La Junta también ha dado luz verde a la solicitud de apoyo institucional por parte de la Red de Juderías de España “Caminos de Sefarad” para su candidatura al Premio Princesa de Asturias de la Concordia, reforzando el compromiso de la ciudad con proyectos culturales y patrimoniales de ámbito nacional.

Entre las actividades culturales y educativas, se ha autorizado la V Feria Socio-Educativa “Nos unimos en red” en Aldea Moret, programada para el 26 de marzo, que incluirá juegos, exposiciones, talleres y proyecciones organizadas por instituciones y asociaciones locales.

Asimismo, se ha autorizado la celebración del festival “Plena Moon” el 1 de mayo en varias plazas de la ciudad, con festivales culturales, artísticos y medioambientales inspirados en las noches de luna llena. Para ello, se ha permitido el apagado de luces ornamentales y artísticas, respetando la seguridad y los actos en la Plaza de Santa María.

Finalmente, la Junta ha autorizado a la Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo del Humilladero a realizar el concierto “Por y para Cáceres con motivo de su 40º aniversario, el 14 de marzo, incluyendo un pasacalle desde la Plaza Mayor hasta la Plaza de San Jorge.

Con estas medidas, el ayuntamiento "refuerza tanto la plantilla municipal como la actividad cultural, educativa y patrimonial, garantizando además la participación ciudadana y la organización segura de los eventos programados para los próximos meses".

