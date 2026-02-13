El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan

Moctezuma es un bloque de acero y hormigón custodiado por la estatua de Nezahualcóyotl, un homenaje al monarca de la ciudad-estado de Tetzcuco en el México antiguo, conocida popularmente como “el indio”. Ejerció el poder y se desempeñó notablemente como poeta, erudito y arquitecto. Esta obra es del escultor mexicano Humberto Peraza, realizada en el año 1992 a propósito del V Centenario del Descubrimiento de América.

El barrio, situado al pie del avenida de la Hispanidad aglutina el Pabellón Multiusos, el Palacio de Congresos y la Casa de Cultura, ejemplo de la arquitectura del Cáceres contemporáneo. El paseo matutino de este miércoles, en el que la lluvia dio una tregua y por fin salió el sol, se centra en la plaza popularmente como la de la Churrería Olqui y lo hacemos de la mano de Ana Patricia Vaca, que nos acompaña en este viaje por uno de los barrios más populares de la capital.

Patricia ha abierto su centro de entrenamiento a mediados de febrero en la plaza tras su paso por Proyecto Arte (en El Rodeo). Su negocio se ha instalado en una zona donde, según explica, la accesibilidad y la cercanía a "todo" han pesado en su decisión. "Decidí emprender de nuevo y estoy muy contenta". Vaca está especializada en entrenamiento enfocado a la mujer, aunque el espacio está abierto a cualquier persona que quiera sumarse al mismo. Ofrece trabajo personalizado, grupos reducidos y clases colectivas, con programas para mayores y para etapas específicas como el embarazo. En su oferta incluye pilates, yoga y entrenamientos funcionales orientados a la fuerza.

Su visión del barrrio la define así: "Está fenomenal, yo vivo a cinco minutos y aquí da gusto, está cerca de todo, y es muy accesible". Eso sí, el vecindario y los empresarios hablan de aspectos mejorables: hay muy poca iluminación y los drenajes son insuficientes, de manera que causan problemas de inundaciones cuando llueve. "Creo que el barrio deberían reformarlo un poquito: esta plaza se quedó como a medisa, está muy oscura, hay solo un sumidero para toda la plaza y se inunda".

El Periódico Extremadura

Moctezuma siempre madruga gracias a sus colegios: el María Auxiliadora y el Isabel de Moctezuma y desde primera hora hay padres con sus hijos, pero también jóvenes y mayores, usuarios de las pistas polideportivas municipales y de los juegos infantiles. Las dos pistas de Moctezuma son tradicionales; pertenecen a la red de instalaciones deportivas municipales. No se permite en su interior bebidas alcohólicas ni alcohol, tampoco mascotas y, por supuesto, no tirar basuras.

A ellas se añade un área saludable, cuyos equipos están destinados únicamente a personas que midan más de 1,40. Hay carteles informativos que incluyen el teléfono del Hospital San Pedro de Alcántara, 927 25 62 00, el de emergencias del 112 y el de mantenimiento: 927 27 93 43. Justo al lado, un área infantil del ayuntamiento, donde advierten de que el asiento de cuna está autorizado solo hasta niños de tres años. En cada uno de los juegos que aparecen, recomiendan a los papás la edad a partir de la que pueden ser utilizados.

La voz del experto

Para ahondar en el conocimiento de Moctezuma es importante conocer la visión del cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal: "El actual barrio de Moctezuma supone una evocación toponímica que une a la ciudad con su pasado y más concretamente con el proceso de colonización americana". Según su explicación, Moctezuma se asentó al sur de la ciudad, cerca del lugar donde antaño se ubicó la primigenia estación de tren. En ese entorno, subraya, hubo "antiguos solares donde se habían edificado almacenes y hornos de cal", una realidad condicionada por la cercanía de "ese nudo de comunicación que fue el ferrocarril desde finales del siglo XIX" y por "la peculiaridad de un suelo calizo del que se extraía piedra para cocer".

Fotogalería | Quiero emprender en Cáceres: Te quiero, Moctezuma / Miguel Ángel Muñoz

Ese extrarradio, señala, tenía su futuro por escribir y ese cuaderno se abrió en los años 80, cuando se inició la construcción de "un barrio extenso para albergar a los miles de familias que buscan acomodo fuera de los tradicionales distritos locales", en una ciudad que se desarrolló demográficamente con fuerza: de 56.000 habitantes en 1970 a casi 74.000 empadronados en 1990. A ese crecimiento se sumaron los miles de estudiantes vinculados a la creación de la Universidad de Extremadura, un contexto que empujó la necesidad de nuevos espacios residenciales en una ciudad en plena expansión.

Hoy, Moctezuma se ha convertido, en palabras del cronista, en "uno de los enclaves urbanos cacereños que tiene una mayor vida comercial y también de los mejor equipados". En su diagnóstico, la zona reúne una red de servicios que la mantiene entre las más activas: pistas deportivas, colegios, zonas verdes, avenidas amplias, casa de cultura, auditorio, tiendas, farmacias, bares y restaurantes. Jiménez Berrocal también pone el foco en las áreas cercanas, al afirmar que el barrio "se ha beneficiado de la urbanización de las zonas adyacentes, como el polígono Los Fratres o el Nuevo Cáceres", que le han aportado energía para sostener su actividad social y comercial con el paso de los años.

La plaza de la Churrería Olqui es un núcleo de negocios como Tapizados Rodríguez, un oficio que hoy no abunda y que sigue encontrando clientela con la fabricación y reparación de muebles, tapicería de hogar y cortinas. Muy cerca, la sede de la asociación de vecinos ha compartido pared con entidades vinculadas al consumo: el Feaccu (dependiente del Instituto de Consumo de Extremadura) o la sede de la Asociación de Mujeres, Consumidores y Usuarios Virgen de Guadalupe (inolvidable el papel que ejerció Pilar Grisalvo).

La Asociación Día de Ayuda en Carretera (con intervenciones en temporales e incendios), Semar CB (reformas y oficios diversos), la multitienda Nian o encuadernaciones Marce (en Isabel de Moctezuma, 35, que destaca por la conservación de reliquias como sus primeras máquinas para el oficio o el buzón de su entrada), además de la presencia de Día Extremadura con su escuela de formación.

El impulso de emprender

Patricia Vaca defiende que el barrio de Moctezuma se ha consolidado como un entorno propicio para iniciar proyectos empresariales y subraya que "aquí se puede emprender, hay movimiento, hay clientela y hay oportunidades para quien quiere trabajar y apostar por el barrio". Y es que pese a las dificultades generales del comercio, Moctezuma ha demostrado en los últimos años una capacidad de adaptación que lo convierte en un espacio atractivo para nuevos negocios y para quienes buscan desarrollar su actividad en un entorno cercano y consolidado. "Aquí están mis primas, la gente siempre te ayuda, la de la asociación de amas de casa siempre están al pie del cañón..."

Noticias relacionadas

Y Jiménez Berrocal concluye con esa cuadratura del círculo: "El nombre de Moctezuma nos traslada al pasado y al presente de Cáceres". Y no faltan sus referencias y personajes asociados a la memoria de la ciudad y a los lazos con México, desde Juan Cano Saavedra y la figura histórica de Moctezuma hasta la legendaria Isabel de Moctezuma y el palacio cacereño donde sus descendientes decidieron volver para habitar "en la ciudad de sus ancestros cacereños". Esto es Moctezuma: el barrio moderno que dio cobijo a miles de familias de los años 80, que no renuncian a su pasado calero ni a su entronque con América Latina.