"Cáceres de mis amores, voy a ser tu pregonera con respeto y emoción": Mamá Atómica eleva el listón del Carnaval

La noche ha empezado entre risas, complicidades y ese runrún que siempre precede a lo importante. En Cáceres, el pregón no ha sido un trámite del programa: ha sido una declaración de intenciones. La influencer Mamá Atómica ha subido al escenario con una forma muy suya de presentarse, lejos del personaje y muy cerca de la gente. Ha mezclado el humor con el temblor íntimo de quien vuelve a casa, y ha convertido el arranque del Carnaval en un relato con olor a pimentón, a brasero y a cocina de las de antes. Todo ello ante el público que ha abarrotado la carpa de la plaza Mayor.

"Estoy aquí no como famosa, no como experta, sino como hija de esta ciudad", ha comenzado, cuyo nombre de pila es Rocío. A partir de ese punto, el pregón ha ido creciendo como crece un guiso a fuego lento: por capas, con memoria, con imágenes domésticas que han conectado con el público antes incluso de rematar las frases.

Con su gente

Rocío ha estado acompañada de su gente. Su hija, subida a hombros de su marido, que grababa orgulloso uno de los instantes más felices de sus vidas. Sus padres, "el Pirri y la Lusi", que la vieron crecer. Lo de este pregón va por ellos, que le han acompañado siempre y le han apoyado en todas sus decisiones.

La cocina es su escenario emocional. No como una postal bonita, sino como un lugar de identidad y aprendizaje. "Porque la cocina es mi habitación". Con esa frase ha resumido una idea que ha atravesado todo el discurso: lo que somos también se cuenta en lo que comemos y en cómo lo hemos aprendido.

Mamá Atómica llena la carpa de Cáceres con su pregón de Carnaval / Jorge Valiente

Ha hablado de tradición sin nostalgia de escaparate. Ha evocado cómo cocinaban las madres, las tías, las abuelas, y ha descrito una estampa reconocible en muchas casas extremeñas: "El brasero bajo la mesa, las piernas abrigadas, la paciencia de los tiempos largos". La suya ha sido una cocina de memoria, "la del cucharón lento, la de amor sin receta". Y, en esa reivindicación, ha deslizado un orgullo de origen que ha repetido en varias ocasiones, entre referencias a su herencia y a su tierra.

La infancia en su tierra

Ha presentado su historia como una suma de trabajo y vida cotidiana. Ha recordado una infancia ligada a la tienda de sus padres, a los "buenos días con una sonrisa", a los uniformes del colegio Sagrado Corazón y el chándal del Cervantes, y a la mochila cargada de libros y de sueños.

Si el pregón ha tenido un corazón (y lo ha tenido), ha sido el de la identidad compartida. Mamá Atómica ha defendido una forma de ser que ha atribuido a la ciudad, con una sentencia que ha elegido para coronar el momento más emotivo: "Los cacereños lo hacemos todo con el alma o no lo hacemos".

Después, ya en el tramo final, ha unido su personaje con la ceremonia colectiva. Se ha nombrado a sí misma con orgullo, ha jugado con su apodo y ha rematado con una llamada a ocupar la calle, a llenar Cáceres de música y de luz. "Que empiece la fiesta, que empiece el Carnaval de Cáceres". Y, con ese broche, ha dejado el escenario en el punto exacto que se espera de un pregón: el de la chispa que prende. Lo justo para dar paso a la actuación de 'Las Jorobadas', una comparsa gaditana. Rocío también ha tenido tiempo de lanzar botes de pimentón al público y de prometer hacer una de sus tradicionales recetas frente al público que ha abarrotado la carpa de la plaza Mayor de Cáceres para dar el pistoletazo de salida al Carnaval.