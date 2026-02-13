Agenda cultural
Cáceres acoge la proyección de 'La voz de Hind', un emotivo relato desde Gaza
Desde el emocionante documental 'La voz de Hind' en la Filmoteca, pasando por la presentación del libro Los mejores años de All Star sobre la NBA, hasta el concierto tributo 'La Pasma' al pop español
Tres opciones variadas para difrutar de la ciudad.
La Filmoteca proyecta 'La voz de Hind', un relato conmovedor desde Gaza
El próximo 13 de febrero, a las 19.30, la Filmoteca presentará La voz de Hind, un documental que captura la urgencia y el heroísmo de los voluntarios de la Media Luna Roja. La película se centra en la estremecedora llamada de emergencia que recibieron al enterarse de que Hind Rajab, una niña de 6 años, estaba atrapada en un coche bajo fuego en Gaza.
Mientras intentan mantener la comunicación telefónica con la pequeña, los voluntarios hacen todo lo posible por enviarle ayuda y una ambulancia, mostrando el intenso trabajo de quienes arriesgan su vida por salvar a los demás. La voz de Hind no solo documenta un rescate dramático, sino que también refleja la humanidad y la resiliencia frente a la violencia.
Presentación del libro 'Los mejores años de All Star' en el Ateneo de Cáceres
El viernes 13 de febrero a las 19.30, el Ateneo de Cáceres acogerá la presentación de Los mejores años de All Star, obra de Javier Ortiz. El libro recorre la época más brillante y espectacular de la NBA, entre 1980 y 2003, cuando las grandes estrellas del baloncesto convirtieron el All Star en un fenómeno único.
La cita es ideal para los apasionados de la NBA, quienes vivieron esos años dorados o cualquier amante de la historia del deporte, ofreciendo la oportunidad de disfrutar, aprender y compartir experiencias con otros aficionados.
Concierto 'La Pasma': Tributo al Pop Español
El 13 de febrero, de 21.00 a 22.30, tendrá lugar el concierto La Pasma, un tributo a los grandes clásicos del pop español. El espectáculo promete revivir los éxitos más emblemáticos y ofrecer una experiencia musical cargada de nostalgia y energía para los amantes del género.
