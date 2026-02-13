Ciencia ficción, clásicos y comedia: todas las películas que llegan al cine de Cáceres

La cartelera de esta semana llega cargada de grandes producciones internacionales, comedias españolas, dramas de autor y propuestas culturales para todos los públicos. La oferta combina espectáculo visual, cine social y adaptaciones literarias, junto a varios estrenos que amplían las opciones en las salas.

Superproducciones

El gran reclamo comercial es Avatar: Fuego y Ceniza, nueva entrega del universo creado por James Cameron. La superproducción vuelve a apostar por el despliegue tecnológico y la experiencia inmersiva en 3D, con una historia que amplía el conflicto en Pandora y profundiza en los personajes ya conocidos por el público.

En clave nacional, Aída y vuelta recupera el espíritu de la popular serie televisiva con una comedia marcada por la nostalgia y el reencuentro de sus protagonistas. Humor costumbrista y situaciones disparatadas articulan una propuesta pensada para el gran público.

El thriller tiene su espacio con La asistenta, que construye una trama de tensión psicológica en torno a secretos domésticos y relaciones marcadas por la desconfianza. También en el terreno de la intensidad se mueve La fiera, un drama de fuerte carga emocional que aborda conflictos personales al límite.

Para quienes buscan emociones fuertes, Primate se adentra en el terror con una historia que combina supervivencia y amenazas inesperadas, diseñada para mantener la tensión durante todo el metraje.

Cultura y emociones fuertes

Entre los títulos con trasfondo social destaca No estás loca, un documental que recoge más de cuarenta testimonios para denunciar la violencia vicaria y dar voz a las víctimas. En una línea más reflexiva, Ídolos analiza la presión de la fama en la sociedad actual, mientras que Marty Supreme retrata el ascenso y las ambiciones en el competitivo mundo del espectáculo. Castigo divino, por su parte, plantea un drama moral centrado en la culpa, la justicia y las consecuencias de determinadas decisiones.

La cartelera también reserva espacio para la cultura y la biografía. Rafael: El joven prodigio recorre la infancia y formación del artista hasta su consagración, acercando su figura a nuevas generaciones. Woolf Works traslada al cine un espectáculo escénico que fusiona literatura y danza inspirado en la obra de Virginia Woolf. Y Hamnet ofrece un relato íntimo sobre la pérdida y el duelo, inspirado en la historia del hijo de William Shakespeare.

Novedades

En el apartado de estrenos, Como cabras apuesta por la comedia ligera y los enredos como fórmula para atraer al público que busca desconectar. Cumbres borrascosas regresa a la gran pantalla con una nueva adaptación del clásico de Emily Brontë, centrada en la pasión y la obsesión que marcan la relación entre Heathcliff y Catherine. Y Ruta de escape completa la oferta con una propuesta de acción y suspense, marcada por persecuciones y decisiones al límite.

Una semana, en definitiva, con propuestas para todos los gustos en las salas de cine.