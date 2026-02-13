Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La causa por el incendio con dos fallecidos en Navalmoral pasa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres asumirá la investigación del incendio en Navalmoral de la Mata, donde fallecieron una mujer y su pareja, al sospecharse violencia de género

Juzgado de Violencia de Género en Cáceres.

Juzgado de Violencia de Género en Cáceres. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La causa abierta por el incendio registrado el pasado 4 de diciembre en una vivienda de Navalmoral de la Mata, en el que fallecieron una mujer y su pareja sentimental, ha sido remitida al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres tras la inhibición acordada por el órgano judicial que venía instruyendo las diligencias.

Inhibición

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), la titular de la plaza 2 de la Sección de Instancia e Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata ha dictado un auto de inhibición a favor del juzgado especializado al apreciar que los hechos podrían encuadrarse, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, en el ámbito de la violencia contra la mujer.

El incendio se produjo el 4 de diciembre del pasado año en el domicilio en el que convivía la pareja. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario tras el siniestro, donde finalmente fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas.

El juzgado de Navalmoral mantenía abiertas diligencias desde el momento de los hechos. El auto de inhibición, que ha tenido entrada este viernes, 13 de febrero, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres, fundamenta el cambio de órgano instructor en la posible concurrencia de delitos comprendidos en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Eventual delito de lesiones

En la resolución se recoge que los hechos podrían constituir, en su caso, un supuesto de violencia contra la mujer, atendiendo a la relación afectiva existente o que hubiera existido entre la víctima y el denunciado, así como a la eventual existencia de un delito de lesiones.

A partir de ahora será el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres el competente para continuar con la instrucción de la causa y determinar, tras la práctica de las diligencias oportunas, la calificación jurídica definitiva de los hechos.

