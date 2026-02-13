CCGreen sigue cumpliendo trámites administrativos y no cambia su calendario: "Se mantiene la idea de empezar la construcción del centro de datos de Cáceres en 2026"

El futuro centro de datos CCGreen que la empresa Nostrum Group está impulsando al norte del polígono industrial de Capellanías sigue cumpliendo trámites administrativos y presentando nuevos documentos en el Ayuntamiento de Cáceres que forman parte de la tramitación administrativa ordinaria del proyecto. El proyecto sigue avanzando, pero en una fase "poco visible": ordenación del suelo, permisos y pasos técnicos gestionados por arquitectos. Cabe recordar que hace unos meses se firmó un convenio junto a ayuntamiento y Junta para su integración en la ampliación de suelo industrial que refrendó la "madurez e importancia" de la futura infraestructura tecnológica.

No hay cambios en el calendario previsto y la intención sigue siendo iniciar la construcción en 2026, tal y como se comunicó hace meses. Sin embargo, todavía no se ha solicitado la licencia de obras, por lo que el proyecto continúa en una etapa previa. La intención era desarrollar el suelo a lo largo de este año y que la primera fase de la megainfraestructura pudiera estar en funcionamiento en el año 2028 con una inversión de 1.000 millones de euros.

Un centro de datos será un lugar donde se almacena, procesa y distribuye la información digital. Es la infraestructura física que sostiene la nube, los servicios de inteligencia artificial, las redes sociales, el comercio electrónico, el streaming o la investigación científica. En el caso de CCGreen, el diseño está completamente enfocado a alojar modelos de IA, que requieren una capacidad de cómputo enorme y una gran eficiencia energética.

Las cifras que manejan desde la empresa demuestran la apuesta que va a hacer Nostrum Group por Cáceres. CCGreen anunció una inversión de 1.000 millones de euros, pero solo serán para la fase inicial del proyecto. Esta cantidad iría escalando, ya que el centro de datos podría llegar a dimensionarse hasta los 300 megavatios eléctricos. Los datos de empleo también apuntan a ser altos. Durante la fase de construcción, prevén generar más de 1.500 puestos directos. Una vez en operación, se estiman más de 200 trabajos estables. Los perfiles profesionales necesarios irán desde ingenieros de sistemas, técnicos de refrigeración, especialistas en ciberseguridad o mantenimiento de redes hasta perfiles vinculados a la operación continua, logística, seguridad física o servicios generales.