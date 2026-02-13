La comida asiática gana enteros en Cáceres y ya es la favorita de los jóvenes

Jiangnan Restaurante Asiático en Cáceres abrió sus puertas las pasadas Navidades en San Pedro de Alcántara. Lin, propietario del establecimiento, ha explicado a nuestro periódico cuáles son los platos asiáticos más demandados por los cacereños.

La experiencia de cocinar en la mesa

Se trata de un restaurante asiático con una peculiaridad, cada mesa cuenta con su propia parrilla, donde los comensales pueden preparar a su gusto carnes, verduras y mariscos. Los platos pueden acompañarse con salsas especiales y opciones más naturales, como sal del Himalaya o pimienta negra. Además, el establecimiento dispone de una salsa propia elaborada con especias seleccionadas, más intensa y sabrosa, que ha tenido una excelente acogida entre los clientes. "Nuestra parrilla está preparada para eliminar el humo de forma autónoma, gracias a un sistema integrado de extracción que garantiza la comodidad de los clientes. De esta manera, pueden disfrutar de la experiencia de cocinar en la mesa sin preocuparse por el humo ni los olores".

Preferencias de los cacereños

Entre las preferencias de los cacereños destacan especialmente las carnes ibéricas y la ternera, siempre a la parrilla. También hay quienes se decantan por opciones como las setas boletus o los enokis, que el restaurante recibe frescas desde Mercamadrid. Por otro lado, el sushi también despierta el interés entre los cacereños. Las variedades más demandadas son las fritas, en tempura y las de langostinos. Según afirma el propietario, el público joven se muestra más atrevido, con mayor disposición a probar nuevas opciones, mayor variedad y piezas crudas. En cambio, los mayores de 40 años prefieren, en su mayoría, sushis que no estén elaborados con pescado crudo.

Propuestas innovadoras

Además, Lin señala que el restaurante no apuesta únicamente por platos tradicionales como el pollo al limón, el pollo con almendras o el arroz frito. Explica que han querido ir un paso más allá, incorporando propuestas más innovadoras y modernizando las salsas gracias a la experiencia de un cocinero con una amplia trayectoria profesional. Asimismo, destaca que han optado por moderar el uso de la salsa de soja, "es buena, pero no en exceso", matiza, introduciendo cambios que aportan un estilo más actual y equilibrado a su cocina.

Más de dos décadas al servicio de la ciudad

Por último, ha destacado que la acogida en la ciudad ha sido "increíble", hasta el punto de que los fines de semana es imprescindible reservar debido a la alta demanda. De hecho, recuerda que apenas tres semanas después de la apertura unos amigos intentaron conseguir mesa y fue imposible, ya que el local estaba completo. Con más de 28 años de trayectoria en Cáceres y una vida dedicada a la hostelería, asegura conocer bien los gustos del público cacereño y haber visto crecer a muchos de los niños que hoy acuden a su establecimiento.