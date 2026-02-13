Gastronomía
La comida asiática gana enteros en Cáceres y ya es la favorita de los jóvenes
El restaurante asiático, ofrece a sus clientes la experiencia de cocinar en la mesa carnes, verduras y mariscos a la parrilla, con salsas especiales y opciones más naturales
Jiangnan Restaurante Asiático en Cáceres abrió sus puertas las pasadas Navidades en San Pedro de Alcántara. Lin, propietario del establecimiento, ha explicado a nuestro periódico cuáles son los platos asiáticos más demandados por los cacereños.
La experiencia de cocinar en la mesa
Se trata de un restaurante asiático con una peculiaridad, cada mesa cuenta con su propia parrilla, donde los comensales pueden preparar a su gusto carnes, verduras y mariscos. Los platos pueden acompañarse con salsas especiales y opciones más naturales, como sal del Himalaya o pimienta negra. Además, el establecimiento dispone de una salsa propia elaborada con especias seleccionadas, más intensa y sabrosa, que ha tenido una excelente acogida entre los clientes. "Nuestra parrilla está preparada para eliminar el humo de forma autónoma, gracias a un sistema integrado de extracción que garantiza la comodidad de los clientes. De esta manera, pueden disfrutar de la experiencia de cocinar en la mesa sin preocuparse por el humo ni los olores".
Preferencias de los cacereños
Entre las preferencias de los cacereños destacan especialmente las carnes ibéricas y la ternera, siempre a la parrilla. También hay quienes se decantan por opciones como las setas boletus o los enokis, que el restaurante recibe frescas desde Mercamadrid. Por otro lado, el sushi también despierta el interés entre los cacereños. Las variedades más demandadas son las fritas, en tempura y las de langostinos. Según afirma el propietario, el público joven se muestra más atrevido, con mayor disposición a probar nuevas opciones, mayor variedad y piezas crudas. En cambio, los mayores de 40 años prefieren, en su mayoría, sushis que no estén elaborados con pescado crudo.
Propuestas innovadoras
Además, Lin señala que el restaurante no apuesta únicamente por platos tradicionales como el pollo al limón, el pollo con almendras o el arroz frito. Explica que han querido ir un paso más allá, incorporando propuestas más innovadoras y modernizando las salsas gracias a la experiencia de un cocinero con una amplia trayectoria profesional. Asimismo, destaca que han optado por moderar el uso de la salsa de soja, "es buena, pero no en exceso", matiza, introduciendo cambios que aportan un estilo más actual y equilibrado a su cocina.
Más de dos décadas al servicio de la ciudad
Por último, ha destacado que la acogida en la ciudad ha sido "increíble", hasta el punto de que los fines de semana es imprescindible reservar debido a la alta demanda. De hecho, recuerda que apenas tres semanas después de la apertura unos amigos intentaron conseguir mesa y fue imposible, ya que el local estaba completo. Con más de 28 años de trayectoria en Cáceres y una vida dedicada a la hostelería, asegura conocer bien los gustos del público cacereño y haber visto crecer a muchos de los niños que hoy acuden a su establecimiento.
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes