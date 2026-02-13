La gran reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, a punto: todo listo para que las empresas interesadas tengan la palabra

Si echamos la vista atrás justo tres años, Rafa Mateos estaba ideando una de las obras en infraestructuras urbanas más importantes que se recuerdan en la ciudad de Cáceres. Entonces, las elecciones estaban a punto de celebrarse. El entonces portavoz del PP en el consistorio tomó esta y otras tres grandes actuaciones y las propuso como ejes de la campaña electoral. Las urnas le dieron la victoria y le avalaron para comenzar a trabajar en acometer las actuaciones que había propuesto.

Ahora, el Equipo de Gobierno de la ciudad, liderado por el propio Mateos, anuncia feliz que el proyecto está muy cerca de materializarse. Tras lograr fondos europeos para acometer la actuación (se iba a hacer aunque no se los otorgasen con dinero propio) y superar un proceso de participación ciudadana en el que se recibieron decenas de alegaciones que, en algunos casos, han sido incorporadas al proyecto, todo está listo.

Concurso público

El Ayuntamiento de Cáceres lanzará en unas semanas el concurso público para la rehabilitación de la avenida Virgen de la Montaña. "Tiene que aparecer en la plataforma de contratación en la última semana de febrero o las primeras de marzo", cuentan fuentes consistoriales. Cabe recordar que el importe de licitación será de unos 2,7 millones de euros y contará con un plazo de ejecución de 18 meses.

Terrazas de los bares de la Avenida Virgen de la Montaña. / Sofía Pérez

El pasado 10 de julio, en una gran puesta en escena junto a todo su equipo en el salón de plenos, Mateos fue el encargado de la presentación del proyecto, que tenía por objetivo mantener los 149 árboles que actualmente componen la calle, la creación de un corredor verde en la acera del CEIP Prácticas, el intento de mantener todas las plantas existentes, la unión de los dos carriles para los vehículos y la reordenación de los aparcamientos.

Calle estratégica

Para el ayuntamiento, esta avenida es "estratégica" al conectar el paseo de Cánovas con la zona de San Francisco a través de Colón y era necesario "darle el empaque que merece y que los peatones sean los verdaderos protagonistas". Por ello, la propuesta contemplaba la integración del bulevar actual en una de las ceras y ganar espacio de ocio para que la calle "siga siendo una arteria verde", al tiempo que se combine la circulación de vehículos y el estacionamiento en ambos lados.

La intención es crear un gran paseo en el que se amplíe el bulevar actual con la acera de la parte izquierda según se sube desde Colón a Cánovas. Para poner en contexto sobre la superficie, se va a actuar sobre 10.500 metros cuadrados. Virgen de la Montaña tiene 350 metros de longitud por 30 de ancho. Actualmente, de ese ancho, únicamente seis están destinados al bulevar. Con la obra, pasarán a ser 14 al extenderse hasta las fachadas de los números pares. Se ha optado por crear el paseo a este lado para reforzar la seguridad de los más pequeños en las entradas y salidas al colegio Prácticas. Además, a este lado hay 150 plazas de aparcamiento privadas en garajes de edificios frente a las 375 que hay en el otro.

El otro acerado (donde está ubicada la Subdelegación del Gobierno), que actualmente tiene dos metros de ancho, va a doblar sus dimensiones y va a incorporar los árboles que se encontraban en el asfalto. En todo el proyecto se va a trabajar con losas de hormigón de gran formato (100x50 centímetros), tendrá un color en sintonía con el entorno y un tratamiento especial en la superficie que facilite la limpieza. En la zona de los pares habrá una serie de franjas ajardinadas conocidas como "jardines transitables", de 4,5 metros, que combinarán árboles con bancos y más mobiliario urbano. Contará también con farolas de doble brazo para mejorar la iluminación.

Entre los dos acerados va a quedar una calzada de doble sentido con siete metros para los dos carriles de circulación, que también tendrá aparcamientos en línea en ambos lados para ganar espacio y seguridad en la zona peatonal. En total, serán 72 plazas para coches y 14 para motos y bicis. También habrá un espacio para carga y descarga al ser una vía con actividad comercial y de hostelería.

Pasos de peatones

También se van a reordenar los pasos de peatones. Habrá cinco nuevos, que serán diáfanos y tendrán suelo podotáctil previo. La gran novedad será el paso de cebra que se ubicará justo en la esquina del chalé de los Málaga para dar fluidez al tránsito peatonal en la avenida de España. Gracias a esta medida, ya no será necesario adentrarse en Virgen de la Montaña para seguir bajando por Cánovas.

En definitiva, una actuación importante y estratégica para el consistorio. Si todo va según lo previsto y no hay complicaciones en la contratación de la obra, la construcción de la vía podría estar concluida a finales del año 2027.