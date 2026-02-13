Recursos hídricos
El Guadiloba de Cáceres cierra compuertas después de tres semanas tirando agua
Según la información a tiempo real de la CHT, ya ha concluido el desembalse. Pasó la última noche con una compuerta principal abierta al 100% y tirando más de 32.000 litros por segundo
El pantano del Guadiloba, que abastece a Cáceres, Sierra de Fuentes y Malpartida, ha concluido su desembalse después de tres semanas exactas tirando agua. Según la información a tiempo real que la Confederación Hidrográfica del Tajo aporta a través de sus redes sociales, ya no está saliendo nada de agua y se han cerrado todas las compuertas.
El pasado 23 de enero comenzó un desembalse que tenía el objetivo de ser controlado y preventivo por la previsión de grandes precipitaciones que se estimaba. Así fue. Un tren de borrascas ha azotado con fuerza a toda la región y ha sido necesario mantener las compuertas abiertas durante 21 días de forma consecutiva, llegando a perder el embalse el equivalente a entre una y dos veces su capacidad máxima (20,4 hectómetros cúbicos).
Buen tiempo
La previsión de buen tiempo que se prevé para la próxima semana ha posibilitado el cierre de compuertas y, pese a que sigue entrando mucha agua al embalse por el caudal de los arroyos que lo alimentan, no se estima que vaya a ser lo suficiente para que exista riesgo. Actualmente, la presa cuenta con 17,2 hectómetros cúbicos embalsados, que es un 84,34% del total. La cota está en los 358,4 metros sobre el nivel del mar.
Esta noticia llega después de que el embalse haya tenido abierta al 100% una compuerta principal a las diez de la noche y haya permanecido hasta las siete de la mañana. Al mismo tiempo, los dos desagües del fondo permanecían tirando agua. Solo en ese periodo de tiempo se tiraron 1.202.040.000 litros de agua, más de un hectómetro cúbico. Esto permitió rebajar el nivel del pantano desde el 83,33% hasta el 79,71%.
Cierre
Con las compuertas ya cerradas, la empresa encargada de la gestión del agua en Cáceres, Canal de Isabel II, ha dado por terminado un episodio que ha puesto al límite la gestión del pantano durante tres semanas seguidas. A partir de ahora, el seguimiento se centra en la evolución del caudal de entrada y en que el nivel se estabilice sin necesidad de nuevas maniobras.
