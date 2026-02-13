Hilario Jiménez Gómez, Francisco Gutiérrez Carbajo y José Luis Marín Aranda protagonizan el ciclo literario de Norbanova en Cáceres

La Asociación Cultural Norbanova ha organizado para mediados de febrero un intenso calendario de actividades dentro del Aula de la Palabra, una iniciativa que vuelve a convertir a la Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino/M. Brey de Cáceres en punto de encuentro para los amantes de la literatura. En colaboración con el Grupo Editorial Sial Pigmalión, el ciclo reunirá a tres autores que acaban de publicar nuevas obras y que ofrecerán propuestas muy distintas: desde un acercamiento a Antonio Machado en el 150 aniversario de su nacimiento, hasta un recorrido por la relación entre vino y literatura en Extremadura y una novela histórica ambientada en un singular escenario monástico.

La programación comenzará el miércoles 18 de febrero, a las 19:30 horas, con la presentación de Antonio Machado, soñador de caminos, del escritor y profesor Hilario Jiménez Gómez. El acto contará con la participación del editor Basilio Rodríguez Cañada y del escritor Jesús M. Gómez, quienes dialogarán con el autor sobre los contenidos del libro. Además, en la mañana del jueves 19 está previsto un encuentro con escolares para conversar sobre literatura y acercar la figura de Machado a los más jóvenes.

El viernes 20 de febrero, también a las 19:30 horas y en el salón de actos de la Biblioteca Pública, será el turno de Vino y literatura en Extremadura, del profesor y escritor Francisco Gutiérrez Carbajo. En esta presentación intervendrán igualmente José Luis Marín Aranda y el editor Basilio Rodríguez Cañada, en una sesión centrada en el diálogo entre tradición vitivinícola y creación literaria en la región.

El ciclo concluirá el sábado 21 de febrero, a las 12:00 horas, con la presentación de Los seteros. Historias de un monje trapense, de José Luis Marín Aranda. En esta ocasión, el autor conversará con Francisco Gutiérrez Carbajo en un intercambio de experiencias y vivencias literarias que estará moderado por Basilio Rodríguez Cañada.

Hilario Jiménez Gómez (Montánchez, 1974) es licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua castellana y Literatura. Especialista en la literatura española del primer tercio del siglo XX, ha publicado estudios y ediciones críticas sobre autores como Rubén Darío, Antonio Machado, Federico García Lorca, Rafael Alberti o María Teresa León, entre otros. Como poeta, ha firmado títulos como En un triángulo de ausencias, Hoy es siempre todavía, De la noche a los espejos, Para que la vida ocurra, Fragilidades o La otredad. En Savia y ceniza reunió su producción poética hasta 2020. Es Cronista Oficial de Montánchez y académico de número de las Academias de Historia y Geografía de Ciudad de México y Oaxaca, además de jurado en premios literarios nacionales e internacionales.

Francisco Gutiérrez Carbajo es catedrático emérito de Literatura Española, académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España y académico correspondiente por Madrid de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Ha sido decano de la Facultad de Filología de la UNED y miembro del Comité de Expertos de la ANECA durante siete años. Autor de 78 libros y 170 artículos en revistas internacionales, ha dirigido proyectos de investigación financiados por distintos ministerios y la colección teatral Candilejas de Pigmalión.

José Luis Marín Aranda (Algeciras) es escritor, pintor y poeta. Tras su etapa vinculada al ámbito empresarial y la docencia en dirección y desarrollo de personas, ha publicado varios libros de poesía, entre ellos El Patio Amarillo y Aromas de Otoño, este último galardonado con el Premio Internacional Sial Pigmalión de Poesía 2018 y el Premio Escriduende de la Feria del Libro de Madrid al mejor libro de poesía ilustrado. También ha recibido el Premio Internacional Juan Felipe Herrera y la Medalla de Oro en los Latino Books Awards 2021 por Versos para Van Gogh. Miembro del Patronato de la Fundación de la Biblioteca Nacional de España y de distintas academias literarias, combina la escritura con la ilustración y la promoción cultural.

Con este nuevo ciclo, el Aula de la Palabra refuerza su papel como espacio estable de difusión literaria en Cáceres, ofreciendo durante tres jornadas consecutivas la oportunidad de dialogar con autores de reconocido prestigio en distintos géneros.