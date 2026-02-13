El informe técnico del acceso a Cuartos del Baño (Cáceres) plantea declarar como públicos los caminos que cruzan la finca colindante

El informe técnico sobre la situación del camino de Montealmeida, elaborado en el marco del debate sobre el acceso alternativo a Cuartos del Baño y al que ha tenido acceso El Periódico Extremadura, plantea una salida centrada en la vía administrativa: declarar caminos públicos otros viales ya consolidados que cruzan una finca colindante ('La Jabalina'), en lugar de ejecutar la traza catastral tal y como aparece delimitada.

El documento situa el principal escollo en una discrepancia de base: la traza catastral no coincide con el camino "real" existente sobre el terreno. En varios puntos, el trazado que figura como referencia discurre por zonas donde no hay un camino reconocible o se superpone con recorridos que, en la práctica, atraviesan terrenos privados. Según el informe, esa diferencia cambia el enfoque de cualquier actuación: no sería solo una mejora o conservación de un camino transitable, sino, en determinados tramos, la apertura de un vial nuevo para dar continuidad a la línea catastral.

El texto ha recordado que ya se manejan actuaciones de mantenimiento para recuperar transitabilidad (desbroces, limpieza, cunetas, aportes puntuales de zahorra y correcciones de drenaje), pero advierte de que ese tipo de trabajos no resuelven el problema cuando el itinerario que se pretende "recuperar" no está materializado como camino. De hecho, el informe señala un tramo especialmente conflictivo, de alrededor de 1,7 kilómetros, donde la traza catastral "no coincide prácticamente con ningún camino existente", lo que implicaría entrar en una lógica de obra nueva.

La alternativa: ajustar lo público a lo que ya existe

Ante ese escenario, la opción 1 que plantea el documento pasa por desafectar el camino de Montealmeida tal y como figura en la traza catastral y afectar como públicos otros caminos consolidados que ya funcionan como itinerarios practicables en el entorno, aunque atraviesen la finca colindante. La idea, en términos prácticos, es que el trazado público se corresponda con el recorrido que realmente se usa y que se reconoce sobre el terreno, evitando intervenir sobre una línea que obligaría a "abrir" camino donde hoy no lo hay.

El informe vincula esta vía a la necesidad de ordenar previamente la situación jurídica y técnica del trazado. En ese sentido, apunta también a trámites como deslinde y amojonamiento, con el objetivo de delimitar con claridad el dominio público y reducir conflictos con propiedades privadas en los tramos donde el camino consolidado no coincide con la referencia catastral.

Condicionantes de una obra nueva

El documento advierte además de los condicionantes que podrían aparecer si se optase por ejecutar el trazado catastral: al localizarse el ámbito en espacios protegidos de Red Natura 2000 (ZEC/LIC y ZEPA Sierra de San Pedro), indica que una intervención que suponga abrir un nuevo camino y modificar trazados debería pasar por evaluación ambiental, con la posibilidad de un procedimiento ordinario en función de la afección.

Con esta propuesta, el informe dibuja una salida que prioriza la regularización de caminos existentes frente a la ejecución literal de la traza catastral, en un contexto marcado por las dificultades para garantizar un acceso alternativo estable a Cuartos del Baño cuando se producen crecidas del río Salor.