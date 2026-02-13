A principios de enero de 1980, el traficante Pedro Ramón Hernández Jiménez fue detenido en la ciudad, marcando un hecho sin precedentes en la lucha contra las drogas locales. Durante la intervención, las autoridades incautaron por primera vez cantidades significativas de LSD, un potente alucinógeno sintético conocido por alterar la percepción y la conciencia, y cocaína, estimulante altamente adictivo extraído de la hoja de coca. Según los informes policiales de la época, se trataba de un caso que evidenciaba la expansión de estas sustancias en mercados urbanos que hasta entonces habían sido relativamente aislados de este tipo de tráfico.

Un ungüento que prometía estimular el crecimiento capilar

En otro ámbito, Arnado Rubio Mateos, vecino de Villanueva de la Sierra, se convirtió en la esperanza de todos los calvos tras descubrir un ungüento que prometía estimular el crecimiento capilar. Su hallazgo generó gran expectación en la prensa local y entre la población, aunque los especialistas recomendaban cautela hasta conocer los resultados clínicos a largo plazo.

500 millones de pesetas

Por primera vez en la historia del municipio, el ayuntamiento superó los 500 millones de pesetas en su presupuesto anual. Este incremento permitió financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y reforzar la vigilancia policial, incluida la lucha contra el tráfico de drogas, en un intento por modernizar la ciudad y proteger a sus ciudadanos.