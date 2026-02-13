Nuestro pasado
Cuando el LSD y la cocaína se cruzaron con el ungüento milagroso para calvos en Cáceres
Enero de 1980 quedó marcado por la detención de Pedro Ramón Hernández Jiménez y la aparición de un remedio capilar que prometía devolver la esperanza a los calvos del municipio
A principios de enero de 1980, el traficante Pedro Ramón Hernández Jiménez fue detenido en la ciudad, marcando un hecho sin precedentes en la lucha contra las drogas locales. Durante la intervención, las autoridades incautaron por primera vez cantidades significativas de LSD, un potente alucinógeno sintético conocido por alterar la percepción y la conciencia, y cocaína, estimulante altamente adictivo extraído de la hoja de coca. Según los informes policiales de la época, se trataba de un caso que evidenciaba la expansión de estas sustancias en mercados urbanos que hasta entonces habían sido relativamente aislados de este tipo de tráfico.
Un ungüento que prometía estimular el crecimiento capilar
En otro ámbito, Arnado Rubio Mateos, vecino de Villanueva de la Sierra, se convirtió en la esperanza de todos los calvos tras descubrir un ungüento que prometía estimular el crecimiento capilar. Su hallazgo generó gran expectación en la prensa local y entre la población, aunque los especialistas recomendaban cautela hasta conocer los resultados clínicos a largo plazo.
500 millones de pesetas
Por primera vez en la historia del municipio, el ayuntamiento superó los 500 millones de pesetas en su presupuesto anual. Este incremento permitió financiar proyectos de infraestructura, programas sociales y reforzar la vigilancia policial, incluida la lucha contra el tráfico de drogas, en un intento por modernizar la ciudad y proteger a sus ciudadanos.
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El Ayuntamiento de Cáceres recomienda planificar desplazamientos por la tractorada los días 6, 9 y 11 de febrero
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Multitudinaria puesta en escena de la histórica Carnicería Ángel de Cáceres: más de 350 asistentes