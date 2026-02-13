El PSOE acusa a Mateos de “abandono sistemático” en Aldea Moret (Cáceres) y propone usar 20 millones del remanente para su resurrección

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado en la Comisión de Urbanismo la que considera una “falta de compromiso” del Gobierno local con los residentes de Aldea Moret. La portavoz, Belén Fernández, ha acusado al equipo de Rafa Mateos de intervenir solo ante emergencias y de no dar respuesta a los problemas estructurales que afectan a varios edificios, algunos de ellos con copropiedad municipal.

Fernández se ha referido de forma concreta al bloque de la calle Río Vístula, 1. Según ha explicado, el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) ha derivado al propio Ayuntamiento las solicitudes de asesoramiento jurídico presentadas por los vecinos. “Estamos ante una situación en la que no se dan respuestas”, ha afirmado, reclamando que el Consistorio actúe de oficio y coordine sus áreas.

Inventario pendiente y dudas sobre anuncios

El PSOE también ha reprochado al equipo de Gobierno que no haya facilitado aún el inventario de viviendas públicas municipales solicitado el pasado mes de enero. A juicio de la formación, este retraso pone en cuestión los anuncios recientes sobre rehabilitación realizados por el alcalde.

Los socialistas sostienen que el caso de Río Vístula no es aislado. Han recordado el desalojo de familias en la calle Río Tíber, 6 por desprendimientos en la fachada, así como los problemas de acceso en los bloques A y B de Aldea Moret. “El Gobierno de Mateos se limita a acordonar y apuntalar cuando los edificios amenazan con colapsar”, ha señalado Fernández.

A esta situación, el PSOE ha sumado la presencia de amianto en cubiertas cuya vida útil, estimada entre 30 y 50 años, ya habría expirado. La portavoz ha indicado que el Ayuntamiento sigue sin presentar el inventario de amianto exigido por ley, una obligación que afecta no solo a Aldea Moret, sino también a barrios como Las 300, Argentina, Llopis Iborra o San Blas.

Propuesta para el remanente

Frente a lo que califican de “parálisis”, los socialistas han registrado una propuesta para destinar los 20 millones de euros del remanente de tesorería a un plan específico de vivienda y regeneración urbana.

Entre las medidas planteadas figura un Plan Local de Erradicación de Amianto, con una línea de ayudas directas para la retirada en viviendas particulares bajo criterios de renta, así como un servicio de asesoramiento técnico gratuito para comunidades de propietarios mediante un convenio con el Colegio de Arquitectos (COADE).

Fernández ha defendido que “es un insulto que el señor Mateos guarde 20 millones en el cajón mientras los barrios obreros se caen a pedazos”. En su opinión, “tener superávit en estas condiciones no es buena gestión”, sino que responde a una “desidia absoluta”.