Tartas de penes y vaginas, tupper sex y platos de película: así vive Cáceres el San Valentín más picantón

Corazones, chocolate… y también penes y vaginas de mantequilla. Cáceres vive un San Valentín que combina lo romántico con lo provocador, lo cinematográfico con lo sensorial. Al frente de esta propuesta está Álvaro Holgado, responsable de Chefalia (avenida Virgen de la Montaña), el restaurante Maná y el bar Las Claras (ambos en la plaza de Santa Clara), que ha convertido el 14 de febrero en una auténtica campaña global de marca.

En Chefalia, el escaparate se ha llenado de rojo, pero también de ironía. A los clásicos corazones de mousse de chocolate blanco con fresas, galleta y chocolate de fresa se suman versiones especiales de la tarta de queso presentada en caja roja con espacio para dedicatoria, cookie dough relleno de Nutella en edición limitada y la habitual Red Velvet reinterpretada para la ocasión.

La nota más comentada llega con las galletas de mantequilla decoradas con formas explícitas —penes, vaginas y mensajes amorosos— que buscan romper con el tópico del regalo empalagoso y añadir un punto de humor adulto a la celebración ("tenemos pollas y coños", dice Holgado abiertamente). Una línea que, lejos de generar rechazo, ha encontrado su público y ha contribuido a que buena parte del producto estuviera reservado con antelación.

Amor de cine en nueve pases

Si la pastelería apuesta por lo visual y lo desenfadado, en Maná la experiencia se transforma en espectáculo gastronómico. Este año el restaurante ha diseñado un menú de nueve pases inspirado en películas románticas de Disney, explorando distintas formas de amor: el idealizado, el pasional e incluso el egocéntrico.

Entre los guiños más reconocibles está la recreación del plato de 'La Dama y el Vagabundo', con espaguetis, salsa de tomate y albóndigas, integrado en un recorrido culinario que juega con la memoria emocional del comensal. El menú, con un precio de 48 euros sin bebida, ha rozado el lleno absoluto en la noche fuerte del fin de semana.

Más allá de la cena

La campaña no se queda en la mesa. En Las Claras se ha programado un tupper sex para la semana posterior a San Valentín, ampliando la propuesta hacia el terreno de la educación y el entretenimiento para adultos. Además, la iniciativa se ha reforzado con sorteos en redes sociales que incluyen cena, dulces temáticos y experiencias de bienestar. Un tupper sex es una reunión, normalmente organizada en una vivienda particular o en un local, en la que una persona especializada presenta y explica distintos productos relacionados con la sexualidad. El formato recuerda al de las tradicionales reuniones de venta por catálogo, pero centrado en artículos de bienestar íntimo.

Durante el encuentro se muestran juguetes sexuales, lubricantes, aceites, lencería o juegos para parejas, y se explican sus usos de forma cercana y didáctica. Más allá de la vertiente comercial, estas reuniones suelen incluir también información sobre educación sexual, salud íntima y comunicación en la pareja.

En los últimos años, el tupper sex se ha popularizado como actividad para despedidas de soltera, cumpleaños o celebraciones como San Valentín, combinando entretenimiento, asesoramiento y un ambiente distendido entre las personas asistentes.

La fuerza del 14 de febrero

El 14 de febrero, conocido como el día de San Valentín, es una fecha asociada a la celebración del amor y la amistad en buena parte del mundo. Su origen se remonta a la tradición cristiana que recuerda a san Valentín, un sacerdote del siglo III que, según la leyenda, casaba en secreto a parejas jóvenes en Roma pese a la prohibición del emperador Claudio II, quien consideraba que los soldados solteros rendían mejor en el ejército. Valentín fue ejecutado el 14 de febrero y con el tiempo su figura quedó vinculada al amor romántico.

Durante la Edad Media, especialmente en Inglaterra y Francia, comenzó a consolidarse la idea de que esa fecha marcaba el inicio del apareamiento de las aves, lo que reforzó su simbolismo amoroso. A partir de entonces, se popularizó el intercambio de cartas y mensajes entre enamorados. En el siglo XIX, con la industrialización y el desarrollo del correo postal, las tarjetas de San Valentín se convirtieron en un fenómeno comercial que se extendió rápidamente a Estados Unidos y otros países.

En la actualidad, el 14 de febrero combina tradición y consumo. Es habitual regalar flores, bombones, joyas o experiencias gastronómicas, y reservar cenas especiales. También se ha ampliado el significado de la jornada, que ya no se limita únicamente al amor romántico, sino que incluye gestos hacia amistades, familiares o incluso hacia uno mismo.

Aunque no forma parte del calendario festivo oficial en España, la fecha se ha asentado con fuerza en el ámbito social y comercial. Restaurantes, hoteles y comercios adaptan su oferta con menús especiales y productos temáticos, convirtiendo el día en una oportunidad para celebrar el afecto en sus múltiples formas.

Holgado ha apostado, pues, por convertir San Valentín en una vivencia integral que combina gastronomía, estética y provocación calculada. En una ciudad donde la oferta hostelera se multiplica en fechas señaladas, la estrategia pasa por diferenciarse: menos cliché y más personalidad.

Así, entre corazones de fresa, cenas de película y galletas cargadas de sensualidad, Cáceres demuestra que el amor —al menos en lo gastronómico— puede celebrarse con azúcar, creatividad y una buena dosis de desparpajo.