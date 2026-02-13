Última hora: el buen tiempo permite que Cáceres queme el Pelele a las 12 de este viernes

Última hora en la ciudad de Cáceres. El ayuntamiento acaba de anunciar que la quema del Pelele se retomará y se celebrará a las doce del mediodía en la plaza Mayor de Cáceres después de que el pasado miércoles anunciase que se iba a suspender por la alerta meteorológica. Lo que finalmente no habrá será el desfile de Las Lavanderas.

La quema del Pelele se realizará en colaboración y bajo la supervisión de los bomberos del Sepei de Cáceres. A continuación, se llevará a cabo la lectura del manifiesto de Las Lavanderas y la tradicional toma de coquillos en la carpa instalada en la plaza Mayor.

La fiesta nace de la celebración que realizaban antiguamente las las lavanderas para conmemorar el final del invierno. Rafa Mateos, alcalde de la ciudad, anunció el pasado miércoles durante un encuentro para cocinar los coquillos que iba a ser necesario cancelar el evento, pero finalmente se ha cambiado la decisión a apenas una hora de la cita.