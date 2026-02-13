Tradición
Última hora: el buen tiempo permite que Cáceres queme el Pelele a las 12 de este viernes
El desfile se suspendió el pasado miércoles ante la alerta meteorológica, pero el ayuntamiento ha cambiado su decisión
Última hora en la ciudad de Cáceres. El ayuntamiento acaba de anunciar que la quema del Pelele se retomará y se celebrará a las doce del mediodía en la plaza Mayor de Cáceres después de que el pasado miércoles anunciase que se iba a suspender por la alerta meteorológica. Lo que finalmente no habrá será el desfile de Las Lavanderas.
La quema del Pelele se realizará en colaboración y bajo la supervisión de los bomberos del Sepei de Cáceres. A continuación, se llevará a cabo la lectura del manifiesto de Las Lavanderas y la tradicional toma de coquillos en la carpa instalada en la plaza Mayor.
La fiesta nace de la celebración que realizaban antiguamente las las lavanderas para conmemorar el final del invierno. Rafa Mateos, alcalde de la ciudad, anunció el pasado miércoles durante un encuentro para cocinar los coquillos que iba a ser necesario cancelar el evento, pero finalmente se ha cambiado la decisión a apenas una hora de la cita.
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- El embalse del Guadiloba de Cáceres ha tirado en dos semanas más de 21 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente a su capacidad
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Muere a los 55 años el empresario de Cáceres Clemente Cortés, que reabrió en 2014 el matadero municipal