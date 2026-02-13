Todo lo que tienes que saber para disfrutar al máximo del Carnaval de Cáceres y su carpa en la plaza Mayor: esta es la programación

Cáceres inicia este viernes su Carnaval, que se prolongará hasta el domingo 15 de febrero, con una programación que combina desfiles, actuaciones musicales y actividades gastronómicas bajo una carpa translúcida instalada en la plaza Mayor.

La programación arranca este viernes 13 coincidiendo con la celebración de Las Lavanderas. Durante la jornada se ofrecerán migas en la carpa y actuaciones de varios djs, mientras que a las 20.30 horas está prevista la presentación de las comparsas y el pregón de Carnaval. La pregonera será Rocío, conocida como Mamá Atómica, y también actuará la comparsa gaditana femenina ‘Las jorobadas’.

Rocío, la mamá atómica de las redes sociales / Rocío S. Rosado

El sábado

El sábado 14 la carpa abrirá desde las 14.00 horas con una paella popular y, a partir de las 17.00 horas, se celebrará el tributo a Manolo García ‘Manolo y Los Burros’. A las 18.00 horas comenzará el desfile principal, con concentración previa desde las 17.00 horas en la Ronda de la Pizarra y llegada a la plaza Mayor. Está prevista la participación de ocho comparsas —Al lío Cáceres, AMPA Nuestra Señora de la Montaña, AMPA María Auxiliadora, Punto y Seguido, Asociación de Vecinos Cáceres el Viejo, Takicardia, Princesa Mansaborá y Banda del Colorete— que suman alrededor de 430 integrantes, además de personas que desfilen de manera individual.

Como novedad, una empresa especializada se encargará de organizar el recorrido para garantizar la fluidez y la estética del desfile, una medida que, según ha explicado la concejala, responde a sugerencias planteadas por las comparsas en reuniones previas. El orden de salida se estructurará en dos bloques, alternando cada año entre los grupos con equipos de sonido y los acompañados por percusión.

El desfile mantendrá su carácter inclusivo, con un tramo sin ruido en la calle Sánchez Manzano y zonas habilitadas para personas con movilidad reducida en Moctezuma (a la altura de DYA) y en la avenida de España, junto a Ciudad Jardín. Tras la llegada a la Plaza Mayor, se procederá a la entrega de premios y la jornada continuará con música hasta la hora de cierre.

Cierre del carnaval

El domingo 15 tendrá lugar el segundo desfile, en horario de mañana, con salida a las 12.00 horas desde el paseo de Cánovas (flores Juanvic) hasta la plaza Mayor. A partir de las 14.00 horas, las comparsas volverán a reunirse en la carpa, donde se celebrará una garbanzada popular. Desde las 17.00 horas actuará el grupo Los Cassettes, con un repertorio centrado en música de los años 80 y 90.

Otra de las novedades de esta edición es el incremento de los premios del desfile, con la incorporación de un sexto galardón y una dotación total de 5.000 euros. Además, la empresa extremeña Electrocash colaborará con dos premios especiales dentro del concurso. El cartel de este año recupera la imagen de Robbie Ramone, rediseñada en tonos verdes, con la intención de reforzar la identidad del Carnaval cacereño. Desde el Ayuntamiento se ha invitado a vecinos y visitantes a participar en las actividades y a disfrutar de un fin de semana que volverá a llenar de música y color el centro de la ciudad.