Del adiós de Librería Ana y el Vivodist al milagro de Maribel: "Nos quedamos en paro y abrimos la frutería. La gente quiere que le pregunten qué tal está, cómo se encuentra"

La calle Médico Sorapán arranca en la esquina con la avenida de Antonio Hurtado, junto a la farmacia Ortopedia 24 horas y el estanco situado junto al llamado Túnel de Cáceres. Es una vía levantada al albur del crecimiento urbano de mediados del siglo XX, con bloques promovidos por el Ministerio de la Vivienda y una vocación de servicios que marcan sus distintivo. En el número 26 se conserva una fachada representativa de las construcciones de los años 50 y 60, con su cerrajería original. Frente a ella, la librería El Buscón mantiene el pulso cultural, mientras que en el número 19 se encuentra uno de los negocios que mejor simboliza el espíritu de la calle: Maribel, que regenta Dis-Fruta-Aquí, dedicada a la venta de frutas, pan, dulces y verduras.

Pero antes de detenernos en ella, Médico Sorapán obliga a enumerar sus grandes referentes educativos y religiosos. Uno de ellos es el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que fue proyectado en 1961 por el arquitecto Vicente Candela Rodríguez por encargo de las Religiosas del Sagrado Corazón. El Decreto 380/1962 declaró de interés social su construcción, facilitando su financiación y protección jurídica. Nació como escuela primaria para niñas, conjugando enseñanza y vida espiritual. En los años setenta amplió aulas y dormitorios con proyectos firmados por Manuel García Creus y Ángel González García. Hoy el centro integra infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional.

El otro es el IES Virgen de Guadalupe, que tiene su origen en 1949, cuando Fernando Hurtado Collar redactó el proyecto del edificio. Fue creado como Escuela Sindical de Formación Profesional y Artesana bajo la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura. En 1972, tras la aplicación de la Ley General de Educación de 1970 y el Decreto 2058/1972, quedó integrado en el sistema educativo oficial. El conjunto arquitectónico aprovecha el desnivel del terreno con dos cuerpos paralelos unidos por porches cubiertos, cubierta a cuatro aguas, zócalo de mampostería y pilastras amarillas en la entrada. En 2023 celebró su 70 aniversario y actualmente imparte ESO, bachillerato y ciclos formativos, especialmente en Imagen Personal.

Un paseo por Médico Sorapán / Miguel Ángel Muñoz

La parroquia de San Pedro de Alcántara es el otro gran núcleo de referencia de Médico Sorapán. Fue creada en 1958 y en 1965 se ubicó en la antigua capilla del Instituto El Brocense. Su arquitectura responde a las iglesias funcionales levantadas en los barrios de expansión de la época. A ella dedicó 41 años de su vida José Polo Cordero, nacido en 1924, que ejerció 58 años de sacerdocio en Cáceres. Fue nombrado párroco el 8 de febrero de 1959 y permaneció hasta su jubilación en 2000. Fundador de la comunidad parroquial, dejó una profunda huella pastoral y social, especialmente por su trabajo con los más vulnerables.

Los negocios

Entre estos grandes equipamientos sobreviven pequeños negocios y locales que han ido cambiando con el tiempo. Tecnyofi continúa ofreciendo papelería y reproducción de planos. La Academia Sonia prepara oposiciones y perfiles profesionales diversos. También hay sede de Mensajeros de la Paz, tiendas de reparación y nuevos comercios. Otros nombres forman parte ya de la memoria. Cerró la Librería Ana tras la jubilación de su propietaria. El local que ocupó Vivodist, en la esquina con Bellavista, lleva años vacío. También terminó desapareciendo una multitienda panadería en esa misma zona.

En ese contexto de cierres y transformaciones, la frutería de Maribel representa una historia distinta. Lleva 13 años en el barrio y define con claridad el papel del comercio de proximidad. "Son negocios de cercanía, de la gente del barrio, de la gente de alrededor, del día a día", explica. Sobre su clientela, no duda: "Es gente mayor porque la gente joven se va a las superficies grandes por lo general".

La decisión de emprender llegó en un momento complicado. "Decidí abrir el negocio porque en casa nos quedamos sin trabajo y decidimos emprender un negocio", relata. Hoy hace balance con satisfacción: "La verdad que estoy muy contenta". Y resume en una frase lo que, a su juicio, marca la diferencia frente a las grandes cadenas: "La gente del barrio, mi clientela, es agradable, cercana, lo que quieren es que les digas qué tal estás hoy, cómo te encuentras". Para ella, no hay duda de cuál es el sentido de estos establecimientos: "Los negocios pequeñitos son para la gente que vive alrededor y el día a día".

Entre fachadas de los años 60, decretos que impulsaron colegios, ampliaciones educativas y una parroquia que vertebró el barrio, Médico Sorapán ha cambiado con el paso del tiempo. Ha despedido librerías y multitiendas, ha visto locales vacíos y nuevas aperturas. Pero mientras haya quien pregunte al entrar "qué tal estás hoy", la calle seguirá siendo un ejemplo de la grandeza de ser de barrio.