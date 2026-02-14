Plataformas ciudadanas
Alertan de un nuevo permiso minero sobre el Calerizo de Cáceres
El proyecto minero “El Trasquilón”, promovido por Omega Real Estate S.L.U., se ubica sobre el Calerizo, la principal reserva de agua de Cáceres, lo que ha llevado a las plataformas a pedir garantías ambientales
Las plataformas ciudadanas AmA Cáceres y Salvemos la Montaña han alertado de la tramitación de un nuevo permiso de investigación minera denominado “El Trasquilón”, que afecta a 15 cuadrículas situadas sobre el Calerizo de Cáceres, dentro de la ZEPA “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”. El proyecto ha estado en período de información pública, con plazo de alegaciones abierto hasta el pasado 13 de febrero.
Según exponen ambos colectivos, el permiso fue solicitado en 2017 por Grabat Energy, que posteriormente transfirió los derechos a Omega Real Estate S.L.U., sociedad con domicilio social en Madrid. Las plataformas consideran relevantes estos movimientos empresariales y subrayan que el ámbito afectado coincide con el acuífero que abastece a la ciudad.
Quince cuadrículas sobre el acuífero
El proyecto “El Trasquilón” se ubica directamente sobre el Calerizo, formación geológica que constituye la principal reserva subterránea de agua de Cáceres. Además, el área se encuentra dentro de un espacio protegido catalogado como ZEPA, lo que, a juicio de las plataformas, exige extremar las garantías ambientales.
En este sentido, cuestionan que en el expediente autonómico se indique que no resulta necesario someter el permiso a evaluación de impacto ambiental. Recuerdan que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) como el Tribunal Supremo (TS) han considerado en anteriores resoluciones que las labores de investigación minera pueden tener carácter extractivo, por lo que entienden que deberían evaluarse sus posibles afecciones.
Los colectivos ya presentaron 8.506 alegaciones en 2018 contra este mismo proyecto y han anunciado que volverán a formular alegaciones en el actual trámite administrativo.
Valdeflores y la protección del Calerizo
Las plataformas enmarcan esta reactivación en el contexto de los proyectos vinculados al litio en el entorno de Valdeflores, cuyo expediente, señalan, continúa en tramitación administrativa. A su juicio, la experiencia acumulada en ese procedimiento debería servir para reforzar la cautela institucional.
Asimismo, recuerdan que el 18 de noviembre de 2021 el pleno municipal aprobó solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) la declaración del acuífero “El Calerizo” como masa de agua, extremo que, según indican, aún no se ha materializado.
También aluden al anuncio realizado por el ayuntamiento el 3 de diciembre de 2025 para impulsar un proyecto divulgativo destinado a dar a conocer el valor ambiental del Calerizo entre la población joven.
Durante esta semana, AmA Cáceres y Salvemos la Montaña han reiterado su llamamiento a la ciudadanía para participar en el periodo de información pública y han instado a las administraciones a posicionarse de forma clara en defensa del acuífero y de los recursos hídricos de la ciudad.
