El cacereño que no lo era: Jenaro Pérez de la Orden, el investigador de Plasencia que reescribió la historia de Cáceres

Cada vez que hemos escrito o referido a algún tema histórico de nuestra querida tierra, por principios éticos lo hemos respaldado con el apoyo de su originario descubridor o investigador. Esto es Ley. Pero desgraciadamente en los tiempos actuales esto no siempre es así, con tantos medios tecnológicos cada día vemos diferentes temas detallados por supuestos primeros descubridores, que sin ningún reparo han extraído de sus originales investigadores. Y créanme esto ocurre a menudo.

En este capítulo hace escasos días que alguien con el que mantenemos una dilatada amistad nos sugirió recuperar a algunos de estos personajes, que dedicaron gran parte de sus vidas a investigar incansablemente sobre los orígenes de nuestra tierra, pero habiendo fallecido hace algo más de veinte años, su magnífica y variada obra, aparece disgregada. Evidentemente Jenaro Pérez de la Orden, es uno de los seudónimos de los varios que utilizó nuestro protagonista, D. Antonio Sánchez Paredes (1915-2003) a quién tuvimos la suerte de conocer y tratar en varias ocasiones, en diferentes actos culturales tanto aquí en Cáceres como en Trujillo.

Aquellos últimos años de la década de los ochenta y principio de los noventa descubrimos a un discreto personaje, que no dudó en presentarse como un profundo enamorado y conocedor de nuestra rica provincia, aprovechando cada encuentro en descubrirnos infinidad de detalles desconocidos para nosotros. Así se inició una peculiar amistad que se prolongó durante algunos años, tiempo en el que aprendimos bastante y nos despertó un notable interés por la época romana de Cáceres, así como por diferentes temas históricos de Plasencia, al tiempo que nos descubría la entrañable figura placentina de D. Manuel Díaz López (1915-2017), otro incansable buscador de nuestros remotos orígenes y de nuestras tradiciones más arraigadas, amistad que también tuvimos la suerte de disfrutar durante varias décadas. Así como de conocer algunas de sus obras más populares y tareas más interesantes.

Espíritu inquieto

Pero volvamos sobre la figura de D. Antonio Sánchez Paredes, si hemos de ser justos tenemos que indicar que nuestro protagonista podemos considerarlo un verdadero espíritu inquieto, pues además de emplear mucho tiempo en “perderse” en cuantos archivos y bibliotecas podía acceder para sacar innumerables datos, asistía a todas las conferencias y presentaciones de libros les eran posibles. No sin olvidarse participar en las tertulias que le parecían interesantes, siendo siempre el dialogo una de sus preferencias.

Siguiendo las explicaciones de nuestro común amigo D. Miguel Hurtado Urrutia, quién llegó a conocerlo muy bien y a tratarlo durante muchos años: “Sin autentica vocación para la abogacía, marchó a Madrid, donde ejerció la docencia en varios colegios e institutos, trabajo que compaginaba con la investigación en los archivos y bibliotecas madrileñas sobre Extremadura, tarea en la que halló su auténtica razón de ser. Sus primeros artículos son de creación literaria, poesía o ensayo, como los publicados en la revista Alcántara, entre 1947 y 1949, hermosamente azorinianos para Rodríguez-Moñino.

Carla Graw

A partir de los años cincuenta sus escritos se centran en lo histórico-arqueológico y se hallan repartidos por toda la prensa regional del momento y alguna de Salamanca (La Gaceta o el Adelanto) o de Madrid (Informaciones, Mundo Ilustrado) e incluso una Guía de Ferias de Plasencia, que se editó bajos su dirección”.

Primer académico de la Historia de Plasencia

Fue reconocido D. Antonio y nombrado, como el primer Académico de la Historia de Plasencia, habiendo nacido en dicha localidad, algo que los anteriores no lo eran, es decir: D. Francisco Jarrin (obispo), D. Eugenio Escobar Prieto (deán de la catedral), D. José Benavides Checa (chantre de la catedral) y D. Vicente Paredes Guillén (arquitecto municipal). Dicho reconocimiento nacional se produjo en el año 1978 a la vista de la magnifica trayectoria cultural realizada por nuestro protagonista, a propuesta de D. Antonio Blanco Freijeiro, D. José María Lacarra y D. Juan Pérez de Tudela. A lo largo de su dilatada carrera divulgadora, escribió con varios seudónimos, tales como: Corondel, Julio Monroy, Larguero o Jenaro Pérez de la Orden. Personalmente hemos podido conocer detalladamente las tres conferencias que pronunció entre los años 1965, 1966 y 1967 referidas a los orígenes romanos de Cáceres, algo que produjo un general interés tanto en nuestra ciudad como en el resto de la región, motivo por el que asistieron numerosos intelectuales extremeños, historiadores, variados políticos, y muchos ciudadanos en general. Producto de dichas actividades culturales el año siguiente se celebró en nuestra ciudad el Bimilenario de Cáceres, magnifica efeméride de variadas actividades culturales donde participó un amplio número de personajes ilustres de procedencia nacional e incluso procedentes de la vecina Portugal.

Galería | Así van las obras en la parte antigua de Cáceres /

Pero evidentemente no finaliza aquí la amplia e incansable tarea de este placentino de corazón y de mente tan cacereña, pues sus trabajos de investigación se pueden encontrar en numerosas revistas y congresos. Destacar las numerosas inscripciones latinas inéditas procedentes de nuestra gran provincia que entre los años 1964 y 1981, salieron publicadas en el Periódico Extremadura, presentadas magníficamente por dibujos realizados por el propio Sr. Sánchez Paredes.

También tuvimos ocasión de conocer su magnifico y detallado trabajo sobre el curioso y originario castillo de Cáceres en el cual el león aparece a la izquierda y el castillo a la derecha, todo lo contrario del que en la actualidad se considera el escudo oficial de nuestra ciudad, y que durante mucho tiempo permaneció en los soportales de arriba de la Plaza mayor, debajo del actual Cuadro de la Virgen del Parto, que se quitó de allí para realizar su primera restauración en el año 1965.

Como creemos que todo está motivado por una causalidad, cuando se nos cayó al suelo un libro de nuestra biblioteca, escrito por Jenaro Pérez de la Orden y titulado DON José Álvarez Guerra. Primer Gobernador Civil de la primera provincia de Cáceres (1820-1822), que fue publicado en 1993 (primera parte), nos dio píe a escribir estas líneas para hacer un discreto recuerdo a un personaje tan especial para nuestra ciudad y provincia. Sin duda su magnifica aportación documental produjo un notable cambio en nuestra historia.

Se le considera un gran e incansable autodidacta, desconociendo nuestras fuentes documentales si utilizó el trabajo realizado por su tío abuelo D. Vicente Paredes Guillén (1840-1916). Gracias a su firme dedicación fue dando forma a un amplio archivo documental y más de veinte mil fichas de infinidad de datos. Lamentablemente para nosotros las generaciones que hemos seguido sus pasos, sus publicaciones no han sido tan numerosas como debieran. Todo el fondo documental que pasó en vida por sus manos, se encuentra depositado en una biblioteca de Extremadura, ojalá pueda estudiarse por historiadores y especialistas y salgan de allí esos trabajos que Jenaro Pérez de la Orden dejó para los cacereños.

Alonso José R. Corrales Gaitán es investigador