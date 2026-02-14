Cáceres compensará el déficit de las piscinas municipales en la nueva concesión tras tener en 2025 la cifra más baja de bañistas del último lustro

El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación el nuevo contrato de concesión para la explotación de las piscinas municipales de la ciudad, Valdesalor y Rincón de Ballesteros, un servicio que incluye la gestión integral de seis recintos y que contempla la compensación municipal del déficit que arroje la explotación anual.

La licitación, publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 12 de febrero, fija un valor estimado del contrato de 999.973,26 euros y un presupuesto base de 749.973,26 euros para un periodo de dos años. El procedimiento se tramita por vía ordinaria y mediante procedimiento abierto, con presentación electrónica de ofertas hasta el 10 de marzo.

El nuevo pliego llega después de que en 2025 las piscinas municipales hayan registrado 57.835 usuarios, la cifra más baja desde 2021 y el peor dato del último lustro, tras el descenso iniciado en 2024 y el pico alcanzado en 2022 y 2023. Cabe recordar que el pasado año se prorrogó el servicio porque el concurso quedó desierto.

Compensación del déficit

Uno de los elementos centrales del contrato es el modelo económico. El adjudicatario deberá presentar un estudio detallado de ingresos y gastos por cada instalación —incluyendo taquilla, bar-cafetería y otros servicios— del que se desprenderá el denominado "déficit del servicio".

Ese desequilibrio económico anual será compensado por el ayuntamiento. El pago se articulará en tres facturas: el 94 % del déficit correspondiente a la temporada de baño se abonará tras el verano y el 6 % restante se distribuirá durante los meses en los que se realicen trabajos de mantenimiento, conservación y vigilancia fuera de temporada.

De esta forma, el consistorio asumirá el resultado económico negativo que pueda derivarse de la explotación, mientras que la empresa concesionaria gestionará el servicio y ejecutará las actuaciones previstas.

Obras obligatorias

La concesión no se limita a la gestión ordinaria. El pliego técnico establece una serie de actuaciones mínimas obligatorias que deberán acometerse en distintas instalaciones, entre ellas la sustitución de sumideros y sistemas de impulsión, renovación de láminas de revestimiento, mejora de depuradoras, instalación de nuevas bombas, regeneración de césped o colocación de duchas y elementos de seguridad.

Las obras deberán iniciarse en el plazo máximo de 30 días desde la firma del contrato y ajustarse a la normativa técnico-sanitaria vigente en materia de piscinas de uso colectivo.

Además, el contrato incluye como actividad accesoria la explotación de los bares-cafeterías en aquellos recintos que disponen de este servicio.

Seis recintos y fechas de apertura

El servicio abarca las piscinas de Parque del Príncipe, San Jorge, Agustín Ramos Guijas, Aldea Moret, Valdesalor y Rincón de Ballesteros. El pliego fija periodos mínimos de apertura durante la temporada estival, con horarios de baño establecidos y posibilidad de ampliación por parte del adjudicatario. Por ejemplo, las del Parque del Príncipe, Agustín Ramos Guija, Valdesalor y San Jorge estarán abiertas, como mínimo, desde el viernes del tercer fin de semana de junio hasta el 8 de septiembre (con horario de mínimo de 12.00 a 21.00 horas). La de Rincón de Ballesteros, del 1 de julio al 31 de agosto (desde las 15.00 hasta las 20.00 horas). Y la de Aldea Moret desde el viernes del tercer fin de semana de junio al 31 de agosto (de 12.00 a 20.00 horas).

La empresa concesionaria deberá asumir la limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de las instalaciones, así como disponer del personal exigido por la normativa —socorristas, taquilleros, personal de limpieza y mantenimiento— y contar con un responsable de contacto permanente con el Ayuntamiento.

El consistorio, por su parte, mantendrá el control técnico del servicio a través del Servicio de Inspección Municipal y asumirá el suministro de agua y el consumo eléctrico de las instalaciones.