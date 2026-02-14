Cáceres da un nuevo paso a Capital Europea de la Cultura 2031 con una Oficina de Activación Cultural y Participación Ciudadana

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 da un nuevo paso con la creación de la Oficina de Activación Cultural y Participación Ciudadana, una herramienta elaborada con el objetivo de hacer más fuerte la implicación de la ciudadanía y también del sector de la cultura en el desarrollo del proyecto, con el que se pretende ilusionar a Cáceres. El anuncio se formalizó el 12 de febrero de 2026 y establece un plazo de ejecución inicial de un año en la ciudad de Cáceres.

El Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031 ha publicado la licitación del servicio de asistencia técnica especializado que permitirá poner en funcionamiento esta oficina durante un periodo inicial de un año en la ciudad, con el objetivo de dotar al proyecto de una estructura técnica estable que canalice propuestas culturales, acompañe iniciativas ciudadanas y facilite la coordinación entre las distintas administraciones y los agentes culturales del territorio.

La coordinadora general del Consorcio, Iris Jugo, ha señalado que la creación de esta oficina responde a una demanda planteada por el propio sector cultural y nace del diálogo mantenido con diferentes colectivos. Además, permitirá unificar en un solo espacio la oferta cultural del Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y las diputaciones provinciales, actuando como punto de conexión con la ciudadanía.

También ha señalado “Es un proyecto a largo plazo que simboliza la unión de muchas fuerzas y la ilusión de muchas personas y entidades, y que contribuirá a construir un entorno cultural y social más cohesionado”, ha sentenciado, Iris Jugo coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031.

Presupuesto

El contrato cuenta con un presupuesto base de 34.122 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 26 de febrero, exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se adjudicará teniendo en cuenta varios criterios, entre ellos la experiencia profesional, cualificación técnica y oferta económica.

Con la apertura de esta Oficina de Activación Cultural y Participación Ciudadana, Cáceres da otro paso más en su camino a convertirse Capital Europea de la cultura en 2031.