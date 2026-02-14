Cáceres vertebra su territorio con tres inversiones en sus carreteras por más de dos millones de euros

La inversión en carreteras que la Diputación de Cáceres hace cada año está alcanzando cifras récord en estos últimos ejercicios. La red viaria provincial es una de las más importantes de todo el territorio nacional y necesita actuaciones relevantes en infraestructuras que, con el paso del tiempo, se degradan y requieren adaptarse a los nuevos requerimientos del tráfico. De hecho, en el presupuesto de 2025 se incluyó un gasto récord en carreteras de la provincia que, aunque todavía no ha sido ejecutado en su totalidad, tiene adjudicado más del 90% de los 23 millones de euros destinados.

Entorno de Fresnedoso de Ibor

El pasado 12 de febrero se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia que tres proyectos de obra para reparar carreteras salían a información pública. El primero es el del entorno de Fresnedoso de Ibor. Según cuenta el vicepresidente tercero de la institución provincial, Luis Fernando García Nicolás, se va a actuar en las vías que conectan el pueblo desde el cruce de Robledollano (la CC-414) y desde el de la carretera de Castañar a Bohonal de Ibor (la CC-413). En la primera parte de la intervención apenas se va a actuar en dos curvas, que van a ser ensanchadas. En la segunda, que va a ser la inversión más importante, se va a reforzar de forma integral toda la carretera. Esta intervención va a costar 900.000 euros. Indica también que, en el tramo entre Robledollano y Fresnedoso, existe otro proyecto dotado con un millón de euros en la partida presupuestaria de este año para actuar en la vía, cuyo coste va a superar el millón de euros. El fin principal va a ser ensanchar la totalidad de la carretera.

Ceclavín

El segundo proyecto va a ser el de la carretera de Ceclavín al embalse de Alcántara. Según cuenta el propio representante institucional, se trata de una vía con poco tránsito de vehículos, pero que sí es utilizada por agricultores de la zona. Ya se ha intervenido hace unos años con una inversión de 300.000 euros. Ahora se va a instalar una capa de aglomerado en los primeros 4,5 kilómetros de la vía, saliendo desde Ceclavín. La inversión para esta carretera (la CC-147) va a ser superior a los 200.000 euros.

Suroeste provincial

Por último, la tercera actuación que se va a realizar es la del entorno de Cedillo, Alcántara y Valencia de Alcántara. Aquí se va a actuar en hasta cuatro carreteras para instalar capas de microaglomerado por la degradación inicial que se está produciendo. No va a tener complicación estructural. El principal objetivo va a ser reforzar todas las rodaduras. Las carreteras en las que se va a trabajar son la CC-301 (que sale de la EX-374 a Cedillo y llega a Herrera de Alcántara), la CC-306 (de la N-521 a Alcorneo por Las Lanchuelas y Aceña de la Borrega), la CC-312 (de Santiago de Alcántara a Membrío por Carbajo) y la CC-315 (de Alcántara a la EX-207 por Mata de Alcántara y Villa del Rey). En total, la actuación va a contar con una inversión de 1.110.000 euros.

Más de dos millones en total

Con estos tres proyectos por un valor exacto de 2.210.000 euros, la Diputación de Cáceres mantiene su hoja de ruta de conservación y mejora de la red provincial, con actuaciones que combinan el refuerzo de firmes, la corrección de puntos concretos y el mantenimiento preventivo para frenar el deterioro. La institución provincial subraya que estas intervenciones buscan mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación, además de garantizar conexiones más fiables para los vecinos y para la actividad agraria en distintos municipios, mientras avanza la tramitación y adjudicación del resto de inversiones previstas en el presupuesto. Con respecto a las actuaciones incluidas en el presupuesto del año anterior, indican que se han adjudicado 21 de los 23 millones de euros destinados, pero que el mal tiempo que ha venido haciendo en los últimos meses ha impedido ejecutar las obras. A lo largo de este año deberán ir finalizando la práctica totalidad de las actuaciones.