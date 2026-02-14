Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Infraestructuras

Menos camiones, menos ruido: así cambiará la movilidad en Malpartida de Cáceres con la nueva variante

Con 48,6 millones de inversión, la actuación en la N-521 busca mejorar la seguridad de peatones y ciclistas y se alinea con los planes estatales contra el ruido

Galería | Obras en la variante de Malpartida de Cáceres

Galería | Obras en la variante de Malpartida de Cáceres

Ver galería

Galería | Obras en la variante de Malpartida de Cáceres / Carlos Gil

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Las obras de la variante de Malpartida de Cáceres (N-521) han situado al municipio como uno de los ejemplos recientes de cómo una intervención en carretera ha perseguido dos objetivos a la vez: sacar el tráfico pesado del núcleo urbano y rebajar el impacto ambiental asociado (ruido y contaminación). La actuación cuenta con una inversión de 48,575 millones de euros (IVA incluido) y está financiada con fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las pantallas o barreras acústicas actuarán como una medida directa para disminuir el ruido que llega a viviendas y zonas sensibles cercanas a la carretera, especialmente cuando la circulación incluye vehículos pesados. Este tipo de soluciones se ha extendido en la Red de Carreteras del Estado a través de planes específicos de corrección acústica y del Plan de Acción contra el Ruido 2025-2029, que prevé inversiones para pantallas y otras medidas como pavimentos fonoabsorbentes.

Así avanzan las obras de la variante de Malpartida en la N-521

Así avanzan las obras de la variante de Malpartida en la N-521

Carlos Gil

La reducción del ruido se evalua habitualmente mediante mediciones “antes y después” y mediante los mapas estratégicos de ruido y objetivos de calidad acústica que han guiado los planes de acción en carreteras estatales. En el caso de la contaminación atmosférica, el indicador más directo es el cambio en intensidad de tráfico y, sobre todo, en el porcentaje de pesados que atraviesan el casco urbano tras el desvío a la variante, junto a campañas de medición locales cuando se han desplegado.

La inversión

La inversión de Malpartida (48,6 millones) queda por encima de otras actuaciones recientes en el entorno cacereño centradas en movilidad segura, como un proyecto de vía ciclista y pasarela en la N-521 (2,8 millones) o la Ronda Sur de Cáceres (16,2 millones, según información publicada), que también busca redistribuir flujos y mejorar la seguridad viaria.

Noticias relacionadas y más

En paralelo a la variante, Transportes ha impulsado actuaciones complementarias ligadas a movilidad activa (peatonal y ciclista) en la N-521, con tramitación y planificación ya publicadas, mientras que la gestión del tráfico en obras y enlaces se ha apoyado en señalización y ordenación de movimientos para reducir riesgos en incorporaciones y cambios de sentido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
  2. La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
  3. Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
  4. El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
  5. Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
  6. El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
  7. Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
  8. Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real

Ingenio cacereño para un Carnaval menguante

Ingenio cacereño para un Carnaval menguante

Menos camiones, menos ruido: así cambiará la movilidad en Malpartida de Cáceres con la nueva variante

Menos camiones, menos ruido: así cambiará la movilidad en Malpartida de Cáceres con la nueva variante

Fuertes rachas de viento arrancan grandes árboles en el Parador de Jarandilla y se llevan por delante los techos de secaderos de tabaco

Fuertes rachas de viento arrancan grandes árboles en el Parador de Jarandilla y se llevan por delante los techos de secaderos de tabaco

Embutidos y tradición en Cáceres: Mejostilla celebra su Fiesta de la Matanza y reivindica una tradición histórica de Extremadura

Embutidos y tradición en Cáceres: Mejostilla celebra su Fiesta de la Matanza y reivindica una tradición histórica de Extremadura

“Reto 8M: 8K, 8 Motivos por la igualdad”, la ruta senderista por el Día Internacional de la Mujer

“Reto 8M: 8K, 8 Motivos por la igualdad”, la ruta senderista por el Día Internacional de la Mujer

El Gran Show del Rey León en Cáceres: un espectáculo familiar que no te puedes perder

El Gran Show del Rey León en Cáceres: un espectáculo familiar que no te puedes perder

El cacereño que no lo era: Jenaro Pérez de la Orden, el investigador de Plasencia que reescribió la historia de Cáceres

El cacereño que no lo era: Jenaro Pérez de la Orden, el investigador de Plasencia que reescribió la historia de Cáceres

Del Judas manteado al Carnaval: la historia del Pelele en Cáceres

Del Judas manteado al Carnaval: la historia del Pelele en Cáceres
Tracking Pixel Contents