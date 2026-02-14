Menos camiones, menos ruido: así cambiará la movilidad en Malpartida de Cáceres con la nueva variante

Las obras de la variante de Malpartida de Cáceres (N-521) han situado al municipio como uno de los ejemplos recientes de cómo una intervención en carretera ha perseguido dos objetivos a la vez: sacar el tráfico pesado del núcleo urbano y rebajar el impacto ambiental asociado (ruido y contaminación). La actuación cuenta con una inversión de 48,575 millones de euros (IVA incluido) y está financiada con fondos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Las pantallas o barreras acústicas actuarán como una medida directa para disminuir el ruido que llega a viviendas y zonas sensibles cercanas a la carretera, especialmente cuando la circulación incluye vehículos pesados. Este tipo de soluciones se ha extendido en la Red de Carreteras del Estado a través de planes específicos de corrección acústica y del Plan de Acción contra el Ruido 2025-2029, que prevé inversiones para pantallas y otras medidas como pavimentos fonoabsorbentes.

Carlos Gil

La reducción del ruido se evalua habitualmente mediante mediciones “antes y después” y mediante los mapas estratégicos de ruido y objetivos de calidad acústica que han guiado los planes de acción en carreteras estatales. En el caso de la contaminación atmosférica, el indicador más directo es el cambio en intensidad de tráfico y, sobre todo, en el porcentaje de pesados que atraviesan el casco urbano tras el desvío a la variante, junto a campañas de medición locales cuando se han desplegado.

La inversión

La inversión de Malpartida (48,6 millones) queda por encima de otras actuaciones recientes en el entorno cacereño centradas en movilidad segura, como un proyecto de vía ciclista y pasarela en la N-521 (2,8 millones) o la Ronda Sur de Cáceres (16,2 millones, según información publicada), que también busca redistribuir flujos y mejorar la seguridad viaria.

En paralelo a la variante, Transportes ha impulsado actuaciones complementarias ligadas a movilidad activa (peatonal y ciclista) en la N-521, con tramitación y planificación ya publicadas, mientras que la gestión del tráfico en obras y enlaces se ha apoyado en señalización y ordenación de movimientos para reducir riesgos en incorporaciones y cambios de sentido.