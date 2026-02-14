Un comerciante de la avenida de Cervantes de Cáceres denuncia trato desigual entre barrios por el consumo de alcohol en la calle

"Están constantemente, a diario desde hace un par de años". Israel es gerente de una peluquería de la cacereña avenida de Cervantes y denuncia públicamente, a través de sus redes sociales, la situación que vive continuamente.

Todos los días, varias personas se sientan en el escaparate de su negocio a beber en la calle, algo que está prohibido pero, según cuenta, parece que no tiene ninguna sanción. Tal es el punto que denuncia la "inactividad" de la policía ante sus llamadas. "He contactado con la Policía Nacional en diversas ocasiones, que siempre me remite a la Policía Local. Su respuesta es que no es una intervención urgente", señala.

No son malos pero afean la zona

"Obviamente no se les puede echar de la calle, pero afean la zona", comenta. Hay algunos que pueden llegar a estar toda la tarde, desde las tres y media que abre, hasta las nueve y media que cierra. "Yo no tengo ningún problema, pero cuando le toca cerrar a mi compañera hay veces que pasa miedo", añade.

Vistas de la calle desde dentro del negocio. / Israel Mayordomo

No obstante, quiere dejar claro que no quiere criticarles, ya que "cada uno tiene su situación" y, de hecho, alguno ha sido incluso su vecino. ¿Por qué su negocio? Según relata, hace un tiempo había unos bancos en esa zona, donde se sentaban, pero de un día para otro los bancos desaparecieron. Ahora, van de sitio en sitio, de negocio en negocio.

La queja se dirige, sobre todo, a la permisividad prolongada en determinadas zonas y la desigualdad de trato. "No nos corresponde a los comerciantes actuar como autoridad". Además, de nada sirve que se les diga que se vayan si se van a ir al local de al lado.

A diario

"No es puntual, no es aislado y no es nuevo ya que lleva ocurriendo años, haga sol, llueva o truene, con peleas, inseguridad y una sensación de abandono que ya es estructural". Esto precisamente es lo que más rabia le da, pues asegura que el barrio no está tan abandonado como a veces se cree.

"El barrio no está en declive, hay vida y comercios que siguen funcionando y que atienden a gente de todos los rincones de Cáceres y de los pueblos de alrededor", espeta. "Llopis Ivorra no es un barrio en decadencia, es un barrio con comercio, con vida y con vecinos que merecen el mismo respeto que cualquier otro".

Peleas

Además, añade que los problemas surjen cuando comienzan las peleas entre ellos, justo en su puerta. A él no le han hecho nada, salvo en una ocasión. "Un agosto que estaba de vacaciones, alguien quemó un cartón en la puerta de mi local. Aunque rápidamente lo apagaron los del bar de al lado, el cristal de la puerta estalló". De todos modos, asegura que nunca le han intentado robar en los casi 15 años que lleva en la avenida.

Su denuncia, inicialmente publicada en redes sociales, va también especialmente dirigida al Ayuntamiento de Cáceres, quienes señala que son "perfectos conocedores de la situación". "Algún concejal es del barrio y seguro que lo ve, pero aquí no se toman medidas. Si fuera en otro lado, no dudo que en seguida una patrulla vendría". Un mosqueo por esa diferencia según la zona que, afirma, se comparte de forma general en la barriada.

"Esto no va de victimismo. Va de dignidad, de igualdad de trato y de no aceptar que haya barrios, comercios y ciudadanos de segunda". El mensaje es claro: "no puede normalizarse en unos barrios lo que en otros no se permite", concluye en declaraciones para este diario.