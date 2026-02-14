Embutidos y tradición en Cáceres: Mejostilla celebra su Fiesta de la Matanza y reivindica una tradición histórica de Extremadura

La calle Héroes de Baler se ha llenado de ambiente festivo con la celebración de la tradicional Fiesta de la Matanza organizada por la Asociación de Vecinos Mejostilla. Una jornada de convivencia que ha reunido a decenas de residentes en torno a una de las costumbres más arraigadas de la cultura extremeña. Aunque varios concejales del ayuntamiento han querido acompañar a los vecinos durante la celebración, el protagonismo ha recaído en el propio barrio y en su capacidad para mantener vivas las tradiciones. También se ha sumado Paco de Borja, de la Asociación de Vecinos de La Madrila, reforzando el vínculo entre colectivos vecinales.

Desde primeras horas, el olor a brasas y a productos recién elaborados ha marcado el ritmo de una cita en la que no han faltado los embutidos y platos derivados del cerdo, preparados siguiendo recetas tradicionales. Los vecinos han disfrutado del encuentro, destacando el buen ambiente y la oportunidad de compartir una jornada que va más allá de lo gastronómico.

La matanza ha sido históricamente uno de los momentos clave del calendario rural en Extremadura. Durante generaciones, suponía mucho más que la obtención de alimento: era un auténtico acontecimiento social. Familias enteras y vecinos colaboraban en un proceso que requería experiencia y coordinación, desde el sacrificio hasta la elaboración de chorizos, morcillas o jamones que garantizarían el sustento durante meses.

Economía doméstica

En la región, esta práctica ha estado íntimamente ligada a la economía doméstica y al aprovechamiento integral del cerdo, especialmente en las zonas donde el ibérico ha marcado la diferencia por su calidad. Pero el arraigo de la matanza se extiende también a otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía o Galicia, donde ha formado parte esencial de la vida rural.

Con el paso del tiempo, lo que antes era una actividad familiar se ha transformado en celebraciones abiertas organizadas por asociaciones y ayuntamientos. Estas fiestas permiten conservar la memoria de una tradición centenaria y adaptarla a un contexto urbano, donde muchos vecinos ya no tienen vínculo directo con el mundo rural pero sí con su legado cultural.

En Mejostilla, la jornada ha servido para reforzar los lazos del barrio, compartir mesa y conversación y transmitir a las nuevas generaciones el significado de una costumbre que forma parte de la identidad extremeña. Más allá de los productos degustados, la Fiesta de la Matanza ha vuelto a demostrar que las tradiciones sobreviven cuando se celebran en comunidad.