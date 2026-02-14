Fuertes rachas de viento arrancan grandes árboles en el Parador de Jarandilla de la Vera

Las fuertes rachas de viento asociadas al temporal que está afectando a gran parte de España han provocado varios incidentes por caída de árboles y ramas, especialmente en Extremadura y la provincia de Cáceres, como en el caso del Parador de Jarandilla de la Vera.

Imagen de los árboles caídos junto al Parador de Jarandilla, extraída de un vídeo. / CEDIDA

Ubicado en el histórico castillo-palacio de los Condes de Oropesa en el municipio de Jarandilla de la Vera —una fortaleza del siglo XV que funciona como parador turístico—, se han registrado ráfagas de viento suficientemente intensas como para arrancar varios árboles de gran porte en los jardines y zonas ajardinadas cercanas al castillo.

Estos árboles han caído sobre la calzada, obligando a cortar al tráfico una de las vías que circundan el castillo por motivos de seguridad.

No se han reportado heridos, y se evalúan los posibles daños materiales, según fuentes de emergencias que están coordinando la respuesta al temporal en Extremadura.

Aviso naranja

Las autoridades locales y los equipos de limpieza y mantenimiento están trabajando para retirar los árboles caídos y evaluar daños materiales en vehículos o infraestructuras del entorno.

Las condiciones meteorológicas adversas con fuertes rachas de viento mantienen activados avisos y precauciones en la zona, donde ha aviso naranja hasta las 18:00 horas de este sábado, con rachas máximas de hasta 90 km/h.