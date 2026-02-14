Temporal
Fuertes rachas de viento arrancan grandes árboles en el Parador de Jarandilla de la Vera
El temporal que azota parte de Extremadura causa la caída de árboles en el Parador de Jarandilla de la Vera, sin que se reporten heridos
Las fuertes rachas de viento asociadas al temporal que está afectando a gran parte de España han provocado varios incidentes por caída de árboles y ramas, especialmente en Extremadura y la provincia de Cáceres, como en el caso del Parador de Jarandilla de la Vera.
Ubicado en el histórico castillo-palacio de los Condes de Oropesa en el municipio de Jarandilla de la Vera —una fortaleza del siglo XV que funciona como parador turístico—, se han registrado ráfagas de viento suficientemente intensas como para arrancar varios árboles de gran porte en los jardines y zonas ajardinadas cercanas al castillo.
Estos árboles han caído sobre la calzada, obligando a cortar al tráfico una de las vías que circundan el castillo por motivos de seguridad.
No se han reportado heridos, y se evalúan los posibles daños materiales, según fuentes de emergencias que están coordinando la respuesta al temporal en Extremadura.
Aviso naranja
Las autoridades locales y los equipos de limpieza y mantenimiento están trabajando para retirar los árboles caídos y evaluar daños materiales en vehículos o infraestructuras del entorno.
Las condiciones meteorológicas adversas con fuertes rachas de viento mantienen activados avisos y precauciones en la zona, donde ha aviso naranja hasta las 18:00 horas de este sábado, con rachas máximas de hasta 90 km/h.
- Expertos aseguran que construir un puente sobre el Salor para entrar en Cuartos del Baño (Cáceres) costaría más de 2 millones de euros
- La Junta de Extremadura aprueba un modificado que encarece en más de 300.000 euros las obras de la Ronda Sur de Cáceres
- Un pueblo de Cáceres, en el epicentro de la presunta estafa de las 52 chaquetas
- El ferial de Cáceres se llena con 4.000 personas para el concierto de JC Reyes
- Largas colas en el Palacio de Congresos de Cáceres por el concierto de Luis Cortés
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Tres negocios, décadas de historia en Cáceres y una misma lucha
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real