El Gran Show del Rey León en Cáceres: un espectáculo familiar que no te puedes perder

Opciones para pequeños y mayores en la ciudad.

Pakita Spain regresa al Metro Cabaret con 'Desnuda - Vestida'

Este domingo, de 18.00 a 19.30, Pakita Spain vuelve a la Sala Cameron, Metro Cabaret, con su espectáculo Desnuda - Vestida. Tras conquistar escenarios y públicos, la artista presenta un show personal y magnético, donde la autenticidad, la fuerza y la vulnerabilidad se entrelazan sobre el escenario.

Un viaje escénico intenso en el que el cuerpo, la mirada y la emoción se convierten en lenguaje, mostrando la elegancia, presencia y verdad de Pakita. Una cita imprescindible para los amantes del cabaret, el drag de alto nivel y los espectáculos que dejan huella.

'El Gran Show del Rey León' llega al Palacio de Congresos

El domingo, a las 17.00 horas, el Palacio de Congresos de Cáceres acoge El Gran Show del Rey León, un espectáculo que transporta al público al mágico mundo de la icónica película de Disney. Con impresionantes efectos visuales, música en vivo y coreografías que recrean la majestuosidad de la sabana africana, el show combina talento, creatividad y tecnología para ofrecer una experiencia inolvidable.

Imagen oficial del evento que se desarrollará en Cáceres sobre el Rey León. / Palacio de Congresos de Cáceres.

Los espectáculos de teatro musical como este no solo entretienen, sino que también cumplen un papel cultural importante: acercan la magia del cine a los escenarios, fomentan la participación de toda la familia y permiten a las nuevas generaciones descubrir clásicos de manera interactiva y emocionante. Además, representan una plataforma para grandes artistas y profesionales del espectáculo, consolidando la riqueza y diversidad de la escena teatral española.

Curso de Laparoscopia Urológica: perfeccionando técnicas de sutura y anudado intracorpóreo

El 16 de febrero, se celebra el Curso de Laparoscopia Urológica: Manejo de la Sutura y Anudado Intracorpóreo, un programa intensivo diseñado para profesionales de la urología que buscan perfeccionar sus habilidades en cirugía mínimamente invasiva.

El curso combina sesiones teóricas y prácticas, comenzando con ejercicios de precisión, coordinación y sutura en simuladores laparoscópicos, y avanzando hacia la realización de nefrectomías parciales y radicales en modelos animales, permitiendo a los participantes aplicar técnicas de sutura y anudado intracorpóreo en un entorno controlado.

La formación se desarrolla en tres jornadas: la primera dedicada a simuladores, la segunda centrada en nefrectomías radicales, y la tercera enfocada en nefrectomías parciales y radicales, concluyendo con la clausura del curso.