El Gran Teatro de Cáceres acoge el Baile de Carnaval con Privan de Camp y Femurosa este sábado

Tres planes para disfrutar en la ciudad este fin de semana.

Carnaval con humor y tacones en el Gran Teatro

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este sábado 14 de febrero a las 22.00 horas el esperado Baile de Carnaval - Privan de Camp & Femurosa, una cita festiva con entrada gratuita hasta completar aforo en la que será imprescindible acudir disfrazado. El espectáculo estará encabezado por Privan de Camp, creación del actor y productor extremeño JC Corrales. La propuesta combina humor irreverente, improvisación vocal y juego teatral en una sátira del universo DJ donde no faltan éxitos populares, "errores" de mezcla deliberados, autotune y una interacción constante con el público. Sus inconfundibles tacones de aguja y de plataforma forman parte esencial de una puesta en escena tan cómica como provocadora.

Habitual en citas como Los Palomos y Horteralia, el artista ha actuado en escenarios de gran formato como el WiZink Center y es figura recurrente en Canal Extremadura. Compartirá escenario con Femurosa, alter ego de Jorge Rivero y una de las drag queens más destacadas de Extremadura. Su humor ágil, espontáneo e inclusivo se apoya en una cuidada caracterización, vestuarios glamurosos y una relación directa y constante con el público.

Cáceres acoge el primer curso autonómico de Árbitros de Carreras por Montaña homologado por la FEDME

Cáceres acogerá los próximos días 14 y 15 el Curso de Árbitros Autonómicos de Carreras por Montaña, una iniciativa pionera organizada por la Escuela Extremeña de Montaña junto al Área de Carreras por Montaña de la FEXME.

Tras años de consolidación de competiciones en la región, esta formación nace con el objetivo de dotar a las pruebas de la figura del árbitro autonómico, un perfil clave para garantizar el cumplimiento del reglamento. Además de supervisar el desarrollo de la competición, el árbitro puede asumir funciones como el control medioambiental o la elaboración de informes necesarios para la homologación de carreras.

El curso, de ámbito autonómico, está homologado por la Escuela Española de Alta Montaña, órgano formativo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Quienes superen la formación obtendrán las competencias necesarias para ejercer como árbitros en competiciones oficiales de Carreras por Montaña dentro de su comunidad autónoma.

Radio Calavera regresa este sábado a El Corral de las Cigüeñas

El Corral de las Cigüeñas acogerá este sábado 14 de febrero, desde las 18.00 horas y hasta las 23.59, una nueva sesión de Radio Calavera, una cita con marcada personalidad y espíritu underground.

El escenario del Corral se transformará en un espacio sonoro donde la cuidada selección musical y la atmósfera envolvente se fusionarán para ofrecer al público una experiencia diferente en pleno casco histórico. Con entrada libre, la propuesta invita a dejarse llevar por el ritmo, el ambiente alternativo y la energía de uno de los enclaves culturales más singulares de la ciudad.