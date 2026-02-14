Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejos

Ingenio cacereño para un Carnaval menguante

El Carnaval de Cáceres arrastra una disminución constante en el número de comparsas, pasando de 24 en 2018 a solo 8 este año

Fotogalería | El Desfile del Carnaval de Cáceres 2026, en imágenes

Fotogalería | El Desfile del Carnaval de Cáceres 2026, en imágenes

Fotogalería | El Carnaval de Cáceres 2026, en imágenes / Jorge Valiente

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Carnaval de Cáceres sigue perdiendo fuelle en materia de comparsas, y ni el empuje asociativo ni los cambios de formato han logrado revertir esa curva descendente. Si en 2018 el desfile del sábado carnavalero reunió a 24 comparsas, en 2026 apenas son ocho las que han recorrido las calles de la ciudad. Un aspecto que se suple con el ingenio y el colorido que las comparsas que resisten aportan al festejo.

Perspectiva

En 2018, el Ayuntamiento de Cáceres trataba de “tomar impulso” para rescatar un festejo que ya venía acusando desgaste. Con una inversión superior a los 16.000 euros, se consiguió superar el millar de participantes en el desfile, una cifra que contrastaba con las apenas 400 personas que habían respondido a la convocatoria ciudadana anteriormente. Y una cifra que se vuelve a repetir este año.

Aquel año marcó un punto de inflexión optimista. Sin embargo, la tendencia no se consolidó. En 2020, justo antes del estallido de la pandemia, el desfile reunió a once comparsas y a unas 500 personas, con la Plaza Mayor de Cáceres como epicentro festivo. Era ya un síntoma claro de pérdida de músculo organizativo.

El parón de la pandemia y la reconfiguración

En 2021, las restricciones sanitarias obligaron a suspender el gran desfile. La ruptura en la continuidad tuvo efectos evidentes: comparsas que no retomaron la actividad, grupos que se disolvieron y una dinámica asociativa que perdió inercia.

El regreso llegó en 2022 con un formato condicionado, incluyendo la instalación de una carpa en la Plaza Mayor. En 2024 se contabilizaron 12 comparsas repartidas en dos desfiles; en 2025 fueron 10 en el desfile principal del sábado, en una edición que apostó por eliminar la carpa, sustituida por un escenario para conciertos como el de La Década Prodigiosa. La comparsa Takicardia se alzó entonces como ganadora.

La supresión de la carpa respondió, según el ayuntamiento, a las quejas de participantes, vecinos y hosteleros, que cuestionaban su calidad acústica y visual. El modelo buscaba profesionalizar la oferta musical y mejorar la experiencia del público.

Ocho comparsas y una carpa iglú

Este 2026 el Carnaval ha vuelto a modificar su fisonomía, con carpa —esta vez con formato iglú—, en un escenario urbano marcado por los andamios que rodean la Torre de Bujaco debido a la tercera fase de rehabilitación de la muralla almohade. El contraste entre la estructura efímera y las obras patrimoniales simboliza, en cierto modo, la situación actual del festejo: persistente, pero en revisión constante.

La cifra de ocho comparsas supone el registro más bajo de los últimos años y confirma una tendencia descendente: 24 en 2018; 11 en el año 2020; 12 en 2024; 10 en 2025; y 8 en este año. Más allá de la meteorología o de cambios logísticos, el dato apunta a un problema estructural de relevo generacional o de financiación y capacidad organizativa.

Eso sí, la carpa se llenó la noche del viernes con el pregón a cargo de 'Mamá Atómica' y la actuación de la comparsa gaditana 'Las Jorobadas'. Y de madrugada se convirtió en una discoteca móvil para adolescentes.

