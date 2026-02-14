Jaleo Vintage, el evento de moda sostenible de Adria Arastey, llega a Cáceres con ropa a 10 euros

Adria Arastey, uno de los fundadores de Jaleo Vintage, ha traído a Cáceres una nueva edición de este popular evento de moda sostenible. Durante todo el fin de semana, en el NH Collection Palacio de Oquendo, los asistentes podrán acceder a una amplia selección de ropa por tan solo 10 euros, disfrutando de un espacio abierto de 11.00 a 21.00 horas, en el que la moda vintage se convierte en una oportunidad accesible y divertida para todos.

Jaleo Vintage en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Moda diferente y asequible

"Hemos decidido traer Jaleo Vintage a Cáceres porque nos dimos cuenta de que hay mucha gente joven interesada en la moda diferente y asequible, pero también pensamos que personas de todas las edades pueden disfrutar de esta experiencia. Nuestro objetivo es que cualquiera pueda conseguir ropa de buena calidad a un precio muy económico, y estamos convencidos de que aquí va a encajar muy bien. Hasta ahora hemos recorrido muchas ciudades y la acogida siempre ha sido increíble, lo que nos motiva a seguir acercando nuestro proyecto a más lugares".

Ropa de Holanda, Francia e Italia

El origen de la ropa que se ofrece proviene de distintos lugares de Europa, principalmente de Holanda, Francia e Italia, seleccionada cuidadosamente para ofrecer prendas de calidad a precios accesibles. El proyecto nació hace dos años de la iniciativa de tres socios en Valencia, ciudad de origen de los impulsores, quienes pusieron en marcha la idea y rápidamente obtuvieron un gran éxito. Este resultado les animó a expandir el evento por toda España, recorriendo ya ciudades como Badajoz y con próximas citas en Mérida. La moda vintage, que comenzó a popularizarse en España a finales de los años 2000 y se consolidó durante la última década, combina la nostalgia por estilos de épocas pasadas con la sostenibilidad y el consumo responsable.

Las prendas más solicitadas

Por otro lado, Adria, explica que entre las prendas más solicitadas destacan las sudaderas y los track pants, así como todo lo relacionado con el fútbol, que suele agotarse en muy poco tiempo. Aun así, el evento ofrece una oferta muy diversa que va más allá de las tendencias deportivas: chaquetas de pelo, vaqueras, ropa militar e incluso piezas únicas de distintas épocas, reflejando la esencia de la moda vintage.

De cara al futuro, los organizadores esperan continuar con esta línea de trabajo, multiplicando los eventos para que cada vez más personas puedan disfrutar de la amplia oferta de ropa vintage a precios accesibles. Su objetivo es llevar esta experiencia a toda España, combinando moda, sostenibilidad y diversión, y consolidando así un proyecto que busca acercar la ropa de calidad a todos los públicos.