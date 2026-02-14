Luis Pastor y la Banda Sinfónica de Cáceres, unidos en un concierto "intimista" en el Gran Teatro

Intimidad absoluta pese a tener a 35 personas detrás. El Gran Teatro de Cáceres acogerá un evento "muy especial para la cultura extremeña". Un proyecto que "une tradición y futuro, y que va a convertir a la música en el punto de encuentro de todas las personas que quieran apreciar y disfrutar de un concepto maravilloso y único aquí en nuestra tierra".

Se trata de un concierto del cantautor extremeño Luis Pastor, que se diferenciará del resto en que, esta vez, estará acompañado por más de 30 músicos de la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. En la sede de dicha institución, este viernes, fue presentado el evento por la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Esther Gutiérrez, acompañada del propio músico, el director de la banda, Antonio Luis Suárez, y el promotor del concierto, Carlos Ortiz.

Fotogalería | La Diputación de Cáceres presenta un concierto de Luis Pastor con la Banda Sinfónica / Pablo Parra

Gutiérrez afirmó que la celebración del proyecto "simboliza el firme compromiso que tenemos desde esta casa, desde la Diputación de Cáceres, con los valores musicales de nuestra tierra y con quienes han construido a través de las palabras y de la música la identidad de Extremadura".

Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres

Posteriormente, tomó la palabra el director, Antonio Luis Suárez, hijo de quien fuera también director de la Banda Sinfónica, Antonio Luis Suárez Barquero. El músico declaró que "es un alegrón poder llenar un recinto como el Gran Teatro". "La cultura nos salva, pero también nos permite sobrevivir en los tiempos de ruido y nos permite admirar la belleza de la música".

Además, admitió que llevar a cabo un proyecto así con la Banda Sinfónica "es complejo", pero que ha ayudado la presencia de "uno de los mejores arreglistas de España", José Antonio Márquez, cuyo trabajo ha estado presente en musicales en Marbella o Madrid.

Esther Gutiérrez, Luis Pastor, Antonio Luis Suárez y Carlos Ortiz. / Pablo Parra

El proyecto, que definió como "intimista", le gustaría que no quedara en un cajón y se repitiera en más ocasiones. "Yo creo que en los 45 años de Banda Sinfónica, y hemos tocado en muchísimos proyectos, este es para nosotros el más importante".

Íntimo

Para Pastor, la organización es todo un "regalo", y aunque no es la primera vez que se une a una banda de este calibre, asegura que es una oportunidad para "cerrar el círculo de mi vida", ya que siente un "acercamiento a mi tierra".

"La verdad es que me siento acogido, me siento querido y me siento arropado en estos momentos por la Diputación de Cáceres, sobre todo en este proyecto que creo que puede tener una continuidad, que debe tenerla, y que no solo tenemos que representarlo en un gran teatro, sino que a lo largo de este año supongo que habrá más oportunidades de acercar esta propuesta a otros pueblos y a otras ciudades de nuestra tierra", añadió.

Luis Pastor. / Pablo Parra

Además, recordó al que fuera su amigo y también cantautor, Pablo Herrero, al que "creo que desde nuestra propia tierra no se le está dando el eco que merece alguien como él, el mejor poeta de todos los que nos dedicamos a escribir y a cantar música, no solo en Extremadura, sino en el resto de España".

Repertorio y fecha

El repertorio, según ha detallado el artista, incluirá temas de su último disco, 'Extremadura fado', canciones del disco-libro con José Saramago o canciones tan emblemáticas como 'Flor de jara' o 'Soy', “la de un extremeño en Madrid, que es posiblemente la canción más hermosa que yo canto”, señaló. Todos ellos adaptados de manera especial para este espectáculo.

Las entradas para el concierto, que será el día 28 de febrero a partir de las 20.30 horas (apertura a las 20.00), ya se encuentran agotadas.